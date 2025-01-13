TEKNOFEST 2025 KKTC'de - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST 2025 KKTC'de

TEKNOFEST, 1-4 Mayıs 2025'te KKTC'de teknoloji yarışmaları ve etkinlikleriyle gerçekleştirilecek.

13.01.2025 14:51
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TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl teknoloji ve inovasyonda çığır açacak yeni yarışmaların düzenleneceği etkinlik, 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek.

KKTC'de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda teknoloji ve inovasyonun kalbi Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda atacak.

Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek.

Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak.

Öte yandan gençler TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'yla tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerileriyle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak.

Doğal güzellikleri ve kültürel kökleriyle dünyada adından söz ettiren KKTC'de düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması ise Mavi Vatan'ın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak.

Yine teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası-KKTC Etabı hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı, adrenalin dolu anlara sahne olacak.

Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin sergileneceği HackMasters-Mavi Vatan Yarışması'nda ise katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini gösterecek.

TEKNOFEST KKTC'de teknoloji ve heyecan bir arada yaşanacak

TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve atölyeler, gökyüzü gözlemleri, simülasyonlu deneyim alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri, Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren ve KKTC Dijital Deneyim Alanı gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak.

TEKNOFEST kapsamında KKTC'de düzenlenecek Teknoloji Yarışmaları, inovasyon meraklıları ve heyecanseverler için eşsiz bir buluşma noktası olacak.

KKTC Teknoloji Yarışmalarında katılımcılara toplam 5 milyon TL'nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak

Açıklamaya göre, TEKNOFEST, gençlerin milli teknoloji üretimi ve geliştirme süreçlerine olan ilgisini artırmayı amaçlayarak, bu alanlarda çalışan binlerce gence projelerini hayata geçirme fırsatı sunmaya devam ediyor.

TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları kapsamında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme imkanına sahip olurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

Ayrıca, yarışmacılara ulaşım ve konaklama desteği de sunularak büyük bir teknoloji şölenine ev sahipliği yapılacak. Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak için www.teknofest.org adresi ziyaret edilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'tan yükselen bu kıvılcım, milli teknoloji hamlemizin ışığını dünyaya taşıyacak. 1-4 Mayıs'ta #TEKNOFEST Kıbrıs'ta buluşuyoruz. Savunma sanayimizin gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan, derin bağlara sahip olduğumuz Kıbrıs, TEKNOFEST ile yerli ve milli teknolojilerimizin buluşma noktası oluyor. Bu büyük heyecanı gençlerimizle paylaşmak, geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa etmek için yediden yetmişe herkesi aramızda görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Baykar'ın X hesabından ise "Uçuş takvimi oluşturuldu. Mayıs'ta #TEKNOFEST KKTC'deyiz." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST 2025 KKTC'de - Son Dakika

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