TEKNOFEST Mavi Vatan'a Kayıt Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

TEKNOFEST Mavi Vatan'a Kayıt Başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan\'a Kayıt Başladı
15.08.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30-31 Ağustos'ta İstanbul'da ücretsiz denizcilik etkinliği için ziyaretçi kayıtları açıldı.

MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için ziyaretçi kayıtları başladı. 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, ziyaretçileri denizcilik ruhunu yakından keşfetme fırsatı bekliyor. Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'da yer ayırtmak isteyenler online kayıt yaptırabilir.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu karadan sonra denizlere taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, şimdi de 'Mavi Vatan' temasıyla teknoloji ve savunma sanayii tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiriyor. 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte; TEKNOFEST İstanbul kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Öte yandan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında; TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının gemileri sergilenecek. Ayrıca denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek interaktif oyun alanları, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek özel gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan "Mavi Vatan Zaman Tüneli" etkinliği ve çeşitli konferans ve sergilerin yer aldığı birbirinden renkli birçok etkinlik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

TEKNOFEST MAVİ VATAN İÇİN ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI, KATILIM TAMAMEN ÜCRETSİZ

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç girişimciler tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal hesabı bulunan ziyaretçiler, kayıt sırasında belirttikleri telefon numarası veya e-posta adreslerinin NSosyal hesapları ile eşleşmesi halinde, öncelikli giriş hakkı kazanacaklar.

Ziyaretler ise gün boyunca üç ayrı seans halinde gerçekleşecek:

1. Seans: 09.00 – 12.00

2. Seans: 12.00 – 15.00

3. Seans: 15.00 – 18.00

Her ziyaretçi, kayıt işlemi sırasında yalnızca bir seans için giriş hakkı elde edebilecek ve belirlenen seans saatinde alana giriş yapan ziyaretçiler aynı gün içerisinde diğer seanslara katılım sağlayamayacak. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara web adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Denizcilik, Mavi Vatan, Teknoloji, Teknofest, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Mavi Vatan'a Kayıt Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:57
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
22:14
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
21:59
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın
Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
21:49
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
21:43
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
21:16
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok
Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
20:37
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
20:29
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
20:23
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:00:53. #7.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Mavi Vatan'a Kayıt Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.