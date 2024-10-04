TEKNOFEST’te Gençler Roketsan ile Buluştu - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST’te Gençler Roketsan ile Buluştu

TEKNOFEST’te Gençler Roketsan ile Buluştu

Roketsan Genel Müdürü İkinci, TEKNOFEST’in gençler için önemli bir teknoloji buluşması olduğunu belirtti.

04.10.2024 12:16
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Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TEKNOFEST etkinliği, öğrencilerimize bizim yapmış olduğumuz ürünlere dokunabilme imkanı verdiği ve burada ağabeyleri ve ablaları ile teknoloji konuşabildikleri bir ortam sağladığı için çok kıymetli." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Adana'nın TEKNOFEST'e ilgisinin çok yüksek olduğunu söyledi.

İkinci, "Özellikle gençlerin teknolojiye olan aşkı ve Adana'nın teknolojiye olan hasreti burada TEKNOFEST'te bir araya gelince çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Artan bir katılım var. Hafta sonu da ciddi bir katılım bekliyoruz. TEKNOFEST etkinliği, öğrencilerimize bizim yapmış olduğumuz ürünlere dokunabilme imkanı verdiği ve burada ağabeyleri ve ablaları ile teknoloji konuşabildikleri bir ortam sağladığı için çok kıymetli." diye konuştu.

Şirketin düzenlediği roket yarışmalarına dair bilgi veren İkinci, bu yarışmalara binlerce gencin katıldığını vurguladı. İkinci, roket yarışmalarında kendi uzman roketçilerinin, gelen öğrencilere hem mentörlük hem danışmanlık yaptığına dikkati çekerek, "Bu danışmanlık seviyesi arttıkça da gençlerimizin başarı oranı yükseliyor. En son dünyada birincilik ödülüyle dönen takımlar arasında ROKETSAN roket yarışmalarında yetişen üyeler var. Aynı zamanda staj ve işe alım olanakları sağlıyoruz. Roketsan'da gençlerimize insan kaynakları uzmanlarıyla bir araya gelip, kendi profesyonel kariyerlerini yönlendirebilecekleri ve destek alabilecekleri bir imkanı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin Roketsan standına gelerek şirketin ürünlerini yakından görebileceklerini belirten İkinci, "Bunun yanı sıra yapay zeka testleriyle farklı oyunlar sağlıyoruz. Her yaşta ziyaretçimizi hem Adana'dan hem de Adana çevresinden Roketsan standına bekliyoruz. Roketsan standında sadece füze ve roket teknolojilerini değil aslında Türkiye'nin teknoloji anlamındaki en büyük gelişimlerini sağlayan alt teknolojileri de görme imkanına erişecekler." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST’te Gençler Roketsan ile Buluştu - Son Dakika

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