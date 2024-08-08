TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başladı

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başladı

Kocaeli'de düzenlenen 'TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması' finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. Yarışmada Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirilmeye çalışılıyor. Yarışmada dereceye girenlere toplam 480 bin lira ödül verilecek.

08.08.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı.

"Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

"Serbest" ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorilerindeki sunumları değerlendirme sürecine giren yarışmacılardan finale kalanlar, yarın kozlarını paylaşacak. Yarışmada dereceye girenlere toplam 480 bin lira ödül verilecek.

Öğrenciler yapay zeka destekli projelerini tanıtıyor

Yarışmaya arkadaşıyla katılan Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Barış Karacadağ, AA muhabirine, geliştirdikleri sistemle müşteri hizmetlerinin yetişemediği konularda kullanıcıların sorunlarının çözümünü hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Karacadağ, projelerinde mobil operatörlerin şikayet yorumlarını klasifikasyon sürecine tabi tuttuklarını aktararak, kullanıcı şikayet yorumlarını sınıflandırarak ele alacaklarını, böylece süreci hızlandıracaklarını anlattı.

Yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Karacadağ, "Bu tarz yarışmaların varlığı, bu alanlarda bana da yer olduğu hissini veriyor. Bu durumdan ziyadesiyle mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Samsun'dan katılan lise öğrencisi 16 yaşındaki Emir Bartu Ekinci de yarışmada kendilerine verilen senaryo üzerinden oluşan problemi ele aldıklarını, müşteri yorumlarına yapay zeka kullanarak çözüm önerisi sunduklarını kaydetti.

Kastamonu'dan gelen "Metaverse" takımının kaptanı 16 yaşındaki Zeynep Öztek, yarışma atmosferini çok güzel bulduğunu, kendileri için iyi deneyim olacağını ifade etti.

Türkçeye dair birçok model denediklerine değinen Öztek, "Geliştirdiğimiz model, internette kullanılabilecek modellerden ziyade birçok modelin yöntemlerinin birleştirilmiş hali aslında. İlk 3'e girmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Teknofest, kocaeli, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:58:07. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement