Teknoloji

Her Cuma yayınladığımız, ShiftDelete.Net editörleri Samet ve Alperen tarafından sunulan Teknoloji Muhabbeti programının 23. bölümü bu akşam 17: 00'da sizlerle olacak. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti 23. bölüm bu akşam sizlerle!

Teknoloji dünyası son 24 saatte birçok gelişmeye sahne oldu. Apple, ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst davasıyla ve AirTag'lerle ilgili bir davayla karşı karşıya. Tesla Model Y'nin fiyatı artıyor ve Samsung otomotiv sektörüne girmeye hazırlanıyor. Google, iOS 18'de Gemini ile yer alacak ve Fransa'ya 250 milyon Euro telif cezası ödeyecek.

Diğer haberlerde, HyperOS güncellemesi bazı Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine gelecek, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı yeni bir rekora ulaştı, Huawei yıllar sonra Samsung'u katlanabilir telefon satışlarında geçiyor olabilir, PlayStation 5 Pro özellikleri belli oldu ve dünyanın en büyük uçağı tanıtıldı.

Yeni 13 inç MacBook Air M3 incelemesi işlemci performansında %20 artış gösteriyor. GTA 6'nın dosya boyutu 170 GB olarak iddia ediliyor. YouTube Music'e mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi ve uydu bağlantılı Xiaomi Mix Flip'in lansmanı yaklaşıyor.

Snapdragon 8s Gen 3'ü ilk kullanacak telefon Moto X50 Ultra olacak. NVIDIA, dünyanın en iyi yapay zeka çipini tanıttı: Blackwell B200. TikTok, Twitch'e rakip olacak bir canlı yayın platformu üzerinde çalışıyor. WhatsApp sesli mesajları yazıya dönüştürme özelliği üzerinde çalışıyor.

Threads'e "Şu anda trend olan" etiketleri gibi sevilen bir Twitter özelliği geliyor. Elektrikli otomobil fiyatları artan rekabet nedeniyle düşmeye başladı. Ekran kartlarına GDDR7 bellek geliyor ve hızı 32 Gbps'e kadar çıkıyor.

Mercedes 150 bin aracı daha geri çağırıyor. ABD, Huawei'ye ambargoyu tekrar devreye soktu. Beynine çip takılan kişi, düşünce gücüyle oyun oynamayı başardı. FIFA, yeni ofsayt kuralını netleştirecek.