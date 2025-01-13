Teknopark İstanbul CES 2025'te

Teknoloji

Teknopark İstanbul, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından Consumer Electronics Show 2025'e (CES 2025) farklı çözümler sunan 4 Ar-Ge firmasıyla katıldı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, geleceğin stratejik alanlarında derin teknoloji girişimleri ve Ar-Ge firmalarına destekler sağlayan Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul, bünyesindeki firmaların uluslararası düzeyde tanınmaları ve sektörel bazda işbirlikleri sağlamalarına olanak yaratmak için fuar katılımlarını destekliyor.

Teknopark İstanbul ve bünyesindeki 4 Ar-Ge firması, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2025'te, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Türkiye pavilyonunda yer alarak öncü çalışmalarını sergiledi.

Birçok büyük ve küçük şirketin yeni ürünlerini tanıttığı, yenilikçi teknolojileri sergilediği ve gelecekteki trendleri keşfettiği bir platform olan fuar kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Teknopark İstanbul'u temsilen, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Özlem Telatar ile girişimci firmaların yetkilileri yer aldı.

4 Ar-Ge firması inovatif çözümlerini tanıttı

Teknopark İstanbul standında, savunma sanayi, otomotiv, endüstriyel ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere gömülü sistem teknolojileri geliştiren Andasis, depo yönetiminde operasyonel verimliliği artırarak, inovatif ve kullanıcı dostu çözümlerle üretkenliği önemli ölçüde artıran ve iş gücüyle uyumlu çalışabilen otonom mobil robotlar (AMR'ler) geliştiren Bottobo Robotics, üretim süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen robotik otomasyon ve görüntü işleme teknolojileri alanında uzmanlaşan Eurobotik ile telekomünikasyon ve savunma sanayi için ürün tasarlayarak geliştiren, hücresel yayın mesajlaşma sistemiyle 60 milyon aboneye hizmet veren İstlink yer aldı.

Teknopark İstanbul standını, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İTO Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, İsmail Akkuş ile İTO Bilgi Teknoloji Komitesi Başkan Vekili Ali Öztürk ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Şirketlerimizin uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, fuara ilişkin şunları kaydetti:

"Ürün ve çözümlerinde başarı sağlamış firmalarımızın özellikle uluslararası fuarlara katılımlarını destekleyerek, kendilerini tanıtmaları ve işbirliği oluşturmaları, global sektörlerdeki yenilikleri görmeleri için zemin sağlıyoruz. Böylece şirketlerimizin uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Teknopark İstanbul olarak 3 yıldır farklı firmalarla CES Fuarı'na katılıyoruz. Ülkemize değerli katkılar sağlayacak firmalarımızın fark yaratan çözümlerini buralarda tanıtarak büyümelerine destek olmak çok büyük bir mutluluk. Gelecek yıllarda daha fazla sayıda firmamız ile bu önemli fuarlarda olmayı amaçlıyoruz."