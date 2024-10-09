Teknopark İstanbul ISIF'24'te 10 Ödül Kazandı

Teknoloji

Teknopark İstanbul'un 10 firması patentli çözümleriyle 9. Uluslararası Buluş Fuarı'ndan (ISIF'24) ödülle döndü.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen ve 5 yıldır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde TÜRKPATENT, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) işbirliğinde TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilen ISIF'24 de büyük ilgi gördü.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST 2024, 5 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Adana'daki dev etkinliklerde Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul da yerini aldı.

Savunma sanayisi başta olmak üzere biyoteknoloji, yapay zekaya dayalı yazılımlar, enerji, siber güvenlik, havacılık ve uzay, ulaştırma ve finansal teknolojiler gibi alanlarda derin teknoloji içeren AR-GE çalışmalarına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'un standı, girişimci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Cube Forward girişimci adayları destekleme programı, öğrencilerden büyük ilgi gördü

Teknopark İstanbul standında, Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri olan, Türkiye'nin ilk ve tek derin teknoloji odaklı yapısıyla inovatif iş fikirlerinin filizlenmesini sağlayan kuluçka merkezi Cube Incubation'daki destekler hakkında bilgi verildi.

Özellikle Cube Forward girişimci adayı destekleme programı (stajyer programı), ortaokul, lise, üniversite ve lisans sonrası gibi farklı eğitim kademelerinden gençlerin yoğun ilgisini çekti.

Girişimcilik kültürünün beslenmesine katkı sağlayacak bir girişimci adayı yetiştirme programı olan Cube Forward, öğrencilerin ortaokuldan üniversiteye kadar olan dönemlerinde girişimci bakış açılarını geliştirmeyi, girişimlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgi, beceri ve kaynakları sunmayı amaçlıyor.

Teknopark İstanbul, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı 9. Uluslararası Buluş Fuarı'na her biri alanında AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla önemli başarılara imza atan 10 firmayla katıldı.

Patentli startuplara sahip teknoparklar arasında birinciliği 4 yıldır elden bırakmayan Teknopark İstanbul'un standında yerli ve milli teknolojilere değerli katkılar sağlayan firmalar sundukları çözümleri tanıttı.

16 ülkeden katılım sağlanan ISIF'24'te jüri tarafından yapılan değerlendirmede, 298'i yerli, 56'sı yabancı 354 buluş arasından ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

ISIF'24'te ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak verdi.

Teknopark İstanbul firmaları 10 ayrı ödül alarak büyük bir başarıya imza attı

DeltaV Uzay Teknolojileri, Yakıt yanma hızı ve yanma kararlılığını artıran hı·brı·t roket enjektörü projesiyle uluslararası fuardaki en prestijli ödüllerden biri olan "IFIA Best National Ödülü"nün sahibi oldu.

Ev ortamında idrar örneği alınarak rahim ağzı kanseri, HPV, Covid gibi hastalık ve virüslere karşı erken tanı olanağı sağlayan Bio-T Biyoteknoloji, insansız deniz yüzeyi temizleme sistemi geliştiren Iwrobotx Yazılım ve yapay zeka tabanlı mobil ultrason teknolojisi geliştiren Pons Teknoloji, patentleri ile altın madalya kazandı.

Araç beynini siber saldırılardan koruyan siber güvenlik sistemi geliştiren Texinsight Teknoloji, endüstriyel üretimde kullanılabilen, tek atık maddesi su olan nano gümüş üretim yöntemi geliştiren Nanosilver Kimya, arıtma altyapısı olmayan bölgelerde acil kullanıma uygun atık su arıtma sistemi üzerine çalışmalar yürüten Altınay Savunma Teknolojileri ile birden fazla rastgele nesnenin eşzamanlı olarak izlenmesini sağlayan, takip eden hedef takip ve kontrol sistemi geliştiren Yonga Teknoloji Mikroelektronik patentleri ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarında kullanabilecek hassas ses tespiti yapabilen cihaz geliştiren Quark Optical Yüksek Teknoloji ile 3 boyutlu metal yazıcılar için kaynak kafası geliştiren Alloya Teknoloji Bilişim ise patenti ile ISIF'24'te bronz madalya ile ödüllendirildi.