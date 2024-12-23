Telegram İlk Kez Kar Elde Etti - Son Dakika
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Teknoloji

Telegram İlk Kez Kar Elde Etti

Telegram, 2024'te 1 milyar dolardan fazla gelir elde ederek ilk kez kâr sağladığını duyurdu.

23.12.2024 15:47
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Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamanın üç yıl önce para kazanma modeline geçmesinden bu yana ilk defa kara geçtiğini ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi.

Durov, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

Telegram'ın reklam gelirlerinin de arttığına işaret eden Durov, "Telegram'ın 2024'teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Durov, Telegram'ın borçlarının da önemli oranda ödendiğini aktararak, "Tahmin ettiğim gibi 2024 Telegram için çok iyi bir yıl olurken, 3 yıllık para kazanma modeli tarihinde ilk kez karlı hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Telegram, Ekonomi, Finans, Hukuk, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram İlk Kez Kar Elde Etti - Son Dakika

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