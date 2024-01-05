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Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor

Tesla, Çin'de sürücüleri tehlikeye sokabilen güvenlik riskleri nedeniyle 1.6 milyon elektrikli aracı geri çağırıyor. Şirket, motorlardaki direksiyon ve kapı kilitleme fonksiyonlarında sorunlar tespit etti ve araç yazılımlarını güncellemek için uzaktan teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Geri çağrılan araçlar arasında Model S, Model 3, Model X ve Model Y bulunuyor.

Tesla, Çin\'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor
05.01.2024 - 15:22,
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TESLA, sürücüleri tehlikeye sokabilen güvenlik riskleri nedeniyle Çin'de bir 1.6 milyon elektrikli aracı geri topluyor.

Şirket, motorlardaki direksiyon ve kapı kilitleme fonksiyonlarında sorunlar tespit etti; bu da kazaların riskini artırabilir.

Tesla, araç yazılımlarını güncellemek ve güvenli hale getirmek için uzaktan teknolojiyi kullanmayı planlıyor.

Pahalı yüksek teknolojili motorlardaki destekli direksiyon fonksiyonunun arızalı olduğu tespit edildi ve bu da direksiyon başındaki sürücüler için bir güvenlik riski oluşturdu.

Ve kapı kontrollerindeki arıza, sürücü bir kaza yaparsa çarpışmanın olmadığı taraftaki aracın kapısının kilidini açabilir.

Tesla'nın en saygın elektrikli araç ve batarya teknolojileri markalarından biri olarak kurucusu Elon Musk tarafından kurulan şirket, Çin'de devasa bir üretim tesisi bulunuyor ve bu tesis, Musk için geçmişte sorunlara yol açmıştı.

Musk, Tesla'yı elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri alanında saygın markalardan biri haline getirdi.

Lüks çevreci araçlar, temiz enerji devriminin bir parçası olarak övgü alıyor ve Birleşik Krallık'ta en çok satan elektrikli araçlar arasında yer alıyor, ancak oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunuluyor.

Elektrikli araçların dört farklı modeli geri toplanacak: Model S, Model 3, Model X ve Model Y.

Çin'in pazar düzenleyicisi Cuma günü şunları söyledi: "Şu andan itibaren, 26 Ağustos 2014 ile 20 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen 1.610.105 ithal Model S, Model X ve Model 3, ve yerli Model 3 ve Model Y elektrikli aracın geri topladı.

"Bu geri toplama kapsamındaki araçlar için otomatik destekli direksiyon fonksiyonu açıkken sürücü, ikinci seviye birleşik destekli sürüş fonksiyonunu yanlış kullanabilir, araç çarpışma riskini artırabilir ve güvenlik tehlikesi oluşturabilir."

2022 ve 2023 yılları arasında geri toplanan araçların 7,500'ünden fazlasının arızalı kapı kilidi kontrollerine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu sorunları uzaktan çözmek için "over-the-air" teknolojisi kullanılacak.

Tesla, Çin'de sürücülerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesi ile 1.6 milyon elektrikli aracı geri topluyor
Tesla, Çin'de sürücülerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesi ile 1.6 milyon elektrikli aracı geri topluyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Tesla Motors, Elon Musk, Güvenlik, Otomobil, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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