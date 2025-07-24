Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Tesla\'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
24.07.2025 10:13
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Elektrikli araç sektörünün öncüsü Tesla, 25 bin dolarlık yeni otomobil modelinin üretimine başladığını duyurdu. Bu model, şirketin finansal performansını toparlamada önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Model Q olarak adlandırılan bu yeni araç, Model Y ile aynı üretim hattında çıkacak ve daha kısa boyutlarda, cam tavansız, donanım seviyesi sadeleştirilmiş bir versiyon olacak.

Elektrikli araç piyasasının öncülerinden Tesla, uzun süredir gündemde olan uygun fiyatlı otomobil projesinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin 2025 ikinci çeyrek mali raporu kapsamında yapılan açıklamalarda, 25 bin dolar bandında olması beklenen yeni modelin ilk üretiminin başladığı duyuruldu.

Tesla CEO'su Elon Musk, gelirlerde yaşanan ciddi düşüşe dikkat çekerek bu yeni modelin şirketin finansal performansını toparlamada önemli rol oynayacağını belirtti. Nitekim şirketin ikinci çeyrek geliri, yüzde 13'lük düşüşle 22,5 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu nedenle Tesla, mevcut fabrikalarındaki kapasiteyi daha verimli kullanmak adına daha uygun fiyatlı modeller üretmeye odaklandı.

Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

MODEL Q YOLDA, MODEL Y'NİN KOMPAKT VERSİYONU OLACAK

İlk üretimi yapılan bu yeni aracın, kamuoyunda "Model Q" olarak anıldığı belirtiliyor. Model Y ile aynı üretim hattında çıkacak olan Model Q'nun, daha kısa boyutlara sahip, cam tavansız, donanım seviyesi sadeleştirilmiş ve yaklaşık 400 kilometre menzil sunan kompakt bir elektrikli araç olması bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk da modelin yepyeni bir tasarımdan ziyade, Model Y'nin daha küçük ve erişilebilir versiyonu olacağını doğruladı. Yani söylentiler büyük ölçüde gerçeğe dönüşüyor.

Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

TÜRKİYE'YE DE GELMESİ BEKLENİYOR

Tesla'nın mali toplantısında yapılan açıklamalara göre, seri üretim ve resmi tanıtımın yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor. Şirketin CFO'su Vaibhav Taneja, üretimin teknik olarak başladığını doğrularken, tanıtımın ve geniş çaplı sevkiyatın son çeyreğe bırakıldığını ifade etti.

Bu gecikmenin arkasında ise ABD'de elektrikli araçlara sağlanan teşviklerin yılın üçüncü çeyreği sonunda sona erecek olması yatıyor. Tesla, bu dönemde tüm odağını mevcut en çok satan modeli olan Model Y üretimine çevirmiş durumda.

Öte yandan, uygun fiyatlı yeni modelin sadece ABD'de değil, Almanya'daki Giga Berlin fabrikasında da üretileceği belirtildi. Planlamada bir değişiklik yaşanmazsa, bu modelin 2025 yılı bitmeden Türkiye'de de siparişe açılması bekleniyor.

Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Elektrikli araç sektörünün öncüsü Tesla, uzun süredir beklenen uygun fiyatlı otomobil modelinin üretimine başladığını duyurdu. 25 bin dolarlık bu yeni modelin, yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Tesla CEO'su Elon Musk, yeni modelin gelirlerini artırmayı hedeflediğini belirtti. Yeni modelin, Model Y'nin daha küçük ve sadeleştirilmiş bir versiyonu olacağı açıklandı. Ancak aracın nihai tasarımı, teknik özellikleri ve satışa çıkacağı tarih gibi detaylar henüz belirsiz.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    bizde 50 bin usd ye satilir cefakar ülkemin hakir görülen halki 8 0 Yanıtla
  • velibaba1.2.3:
    şimşek bunu beğendi aç kurt gibi bekliyorlar zaten 0 0 Yanıtla
  • 474747:
    şuan ki ötv vs derken 2 milyondan aşağı olmaz 0 0 Yanıtla
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