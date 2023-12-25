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Tesla Model Y'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi - Son Dakika
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Tesla Model Y'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi

Tesla, Türkiye pazarına Model Y ile giriş yaparak elektrikli araç tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. İşte Tesla'nın Türkiye için sadece Model Y'yi sunan Aralık 2023 güncel fiyat listesi.

Tesla Model Y\'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi
25.12.2023 - 22:27,
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Türkiye pazarına bu yıl nisan ayında model Y ile giriş yapan Tesla, Elektrikli araç tutkunları için ilgi odağı oldu. İşte Türkiye için yalnızca Model Y'yi kullanıcıların deneyimine sunan Tesla'nın Aralık 2023 güncel fiyat listesi..

Tesla Model Y'nin güncel fiyatları

Model Y'yi üç farklı seçenek ile birlikte ülkemizde sunan Tesla, araçların teslimat sürecindeki hızlı aksiyonu ile elektrikli araç tutkunları için öncelikli tercih olarak öne çıkıyor.

Tesla Model Y'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi

ModelGüç aktarma organlarıMenzil (WLTP) İvmelenme

(0-100 km/s)

Anahtar teslim fiyatı

Model Y

Arkadan itiş

455 km

6.9 sn

?2.305.854

Model Y Long Range

Çift motorlu dört çeker

533 km

5.0 sn

?2.887.834

Model Y Performance

Çift motorlu dört çeker

514 km

3.7 sn

?3.005.338

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Tesla Model Y nasıl satın alınır?

Tesla Model Y, 4 Nisan 2023 itibariyle satışa sunuldu. 3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarına giren aracı, Tesla'nın internet sitesinden çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz. Tesla'nın güncel fiyat listesi Aralık 2023 ile güncellendi.

Tesla Model Y'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi

Ön sipariş bedeli olarak 50 bin TL talep ediliyor. Kalanı ise teslimde gerçekleşecek. Teslimatlar ise İstanbul Akasya ve Kanyon AVM'de gerçekleşiyor. Şuan sipariş vermeniz halinde Tesla resmi internet sitesinde teslimat tarihi en geç şubat 2024 olarak gözükmekte. Tesla'ya ait ilk servis ise İstanbul Merter'de bulunuyor.

Model Y'nin öne çıkan teknik özellikleri

Otopilot

Full Self-Driving

10 hava yastığı

Diğer teknolojiler

Otopilot, Model Y'nin otonom sürüş yapmasını sağlayan bir sistemdir. Aracın hızını, yönünü ve mesafesini kontrol ederek sürücünün yükünü azaltmaya yardımcı oluyor. Trafikte kalma, şerit değiştirme ve otoyolda kalma gibi görevleri bizim için kendisi gerçekleştirebiliyor.

Tesla Model Y'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi

Full Self-Driving, Otopilot'un yapabileceği görevlerin yanı sıra, trafik ışıklarına ve kavşaklara tepki verme, park etme ve otoyoldan çıkma gibi görevleri de gerçekleştirebilir. Bu teknoloji hala geliştirme aşamasında olup, sürekli olarak iyileştirilmektedir. Sürücülerin, FSD'yi kullanırken her zaman dikkatli olmanız ve aracın kontrollerini elinizde tutmanız gerekmektedir.

Tesla Model Y, piyasaya sürüldüğünden beri elektrikli SUV segmentinde önemli bir seçenek olmuştur. Uzun menzili, güçlü performansı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken Model Y, hem aileler hem de bireysel sürücüler için ideal bir seçimdir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tesla Model Y özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Tesla Model Y'nin Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi - Son Dakika
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