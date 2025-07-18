Tesla\'nın en çok tercih edilen modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Model Y, bu kez bir Türk vatandaşın yaptığı değerlendirme ile gündeme geldi. Sıfır kilometre bir Model Y'yi yakından inceleyen vatandaş, aracın dış görünümüne övgü yağdırırken, iç mekanda kullanılan malzeme kalitesini sert sözlerle eleştirdi.

"DIŞARIDAN UZAY ÇAĞI GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA..."

"Tesla dışarıdan uzay çağı gibi görünüyor ama içine bir bakın" diyen vatandaş, özellikle plastik aksamlar, kapı iç yüzeyleri ve genel kabin kalitesinin fiyat etiketine yakışmadığını vurguladı. İnceleme sırasında çekilen video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Birçok kullanıcı, Tesla'nın teknolojik yeniliklerine rağmen iç mekânda hâlâ beklenen kaliteyi sunamadığı yorumunda bulundu.