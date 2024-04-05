Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, yakın zamanda otonom sürüş yazılımı lisansını rakip markalara satmaya başlayabileceklerini açıkladı. Full Self-Driving (FSD) adı verilen yazılım gerçekten başkalarına satılmaya başlandığı takdirde, otomobil sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.
Benzer açıklamaları daha önce de yapan Musk'ın, bunu uzun süredir planladığı biliniyor. Bu hamle, son dönemde piyasa değeri gözle görülür oranda düşen Tesla için de yeniden çıkış yakalamak adına önemli bir hamle olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Tesla, otonom sürüş yazılımı mı satacak?
Tesla'nın geçtiğimiz yıllarda birçok önemli şirketle bu konuda birtakım görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. Fakat bu görüşmelerden şu ana dek somut bir sonuç alınamadığı, firmaların FSD hakkında halen büyük tereddütlerinin olduğu konuşuluyor. Elon Musk'a göre ise muadillerine göre çok daha önde olan yazılım, önümüzdeki zamanlarda birçok marka tarafından tercih edilecek.
Tesla'nın özel otonom sürüş yazılımını lisanslamakta oldukça kararlı olan Musk, böylece şirketi içinde bulunduğu zor durumdan da kurtarmayı amaçlıyor. Ancak BMW ve Mercedes gibi markaların da bu alanda oldukça yetkin olduğunu ve başka markaların yazılımlarına şu an için ihtiyaç duymadıklarını söyleyebiliriz. Son zamanlarda zarar üzerine zarar açıklayan şirketi, gidişat böyle sürdüğü takdirde pek de iyi günler beklemiyor. Tüm bu gelişmelerin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Türkiye'ye gelebilir! BYD'den Tesla Cybertruck rakibi geliyor
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeniden başarılı günlerine dönebilecek mi? Siz Tesla markalı bir araç kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Tesla CEO Elon Musk, otonom sürüş yazılımını rakip markalara satmayı düşünüyor - Son Dakika
Xbox, Sea of Thieves oyununu PlayStation 5'e getirme kararı aldı. Korsancılık yapımı 30 Nisan'da PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Oyun, çapraz oyun ve ilerleme desteği sunacak ve PlayStation Plus aboneliği gerektirecek.
Google, Android'deki Telefon uygulamasına sunulacak "Arama" seçeneği ile kullanıcıların bilinmeyen numaraları Google'da sorgulamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Son Aramalar sekmesinden bilinmeyen bir numarayı seçerek, numarayı Google dahil olmak üzere internette sorgulayabilecek. Bu özellik, işletme hesaplarına daha kolay ulaşmayı mümkün kılacak gibi görünüyor.
Bu yılın Ubisoft Showcase etkinliğinde hayranların uzun zamandır beklediği bir oyunun remake 'inin tanıtılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ubisoft, geçtiğimiz 2021 yılında bu yeniden yapımı duyurmuş olsa da, projeye dair güncellemeler konusunda oldukça ketum davranıyor. İddialara göre Splinter Cell remake, bu yıl tanıtılacak. Oyun dünyasından bazı insanlar, Ubisoft'un Splinter Cell yeniden yapımını bu yıl tanıtacağına dair ipuçları verdiğine inanıyorlar ve bu söylentilerin gerçek olabileceğine dair de pek umutlular.
Oyun dünyasında ürettiği niş oyun aksesuarları ile tanınan 8BitDo, Apple'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ile uyumlu olan ilk oyun kollarını duyurdu. 8BitDo'nun Apple Vision Pro ile uyumlu oyun kolları arasında 8BitDo Ultimate 2.4G, 8BitDo Pro 2, 8BitDo SN30 Pro, 8BitDo SN30 Pro+, 8BitDo Lite 2, 8BitDo Lite SE ve 8BitDo N30 Pro 2 oyun kolları bulunuyor. Ayrıca Android için Xbox markalı 8BitDo Pro 2'nin de bu destek kapsamına alındığı duyuruldu. Yeni uyumluluklarıyla kollar, doğal iOS oyunlarını da kapsıyor ve Apple Vision Pro kullanıcılarının oyun deneyimini çeşitlendiriyor.
Bir Red Dead Redemption 2 hayranı, mobil cihazında oyunu çalıştırmayı başardı. Grafikleri düşürmek zorunda kalan hayran, Red Magic 9 Pro'da Red Dead Redemption 2'nin düşük performansını deneyimledi. Bu durum, mobil cihazların büyük oyunları çalıştırma sınırlarını test etmek açısından ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Mobil oyun dünyasında büyük yapımların oynanabilir hale gelmesi, oyun endüstrisindeki sınırların ne kadar ileriye gidebileceğini gösteriyor.
Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.
Uzun yıllardır kullanıcıların haberleşme için tercih ettiği WhatsApp, Meta geliştiricilerinin adımlarıyla birçok değişime uğradı. Yeni özellikler ve arayüz güncellemeleriyle WhatsApp'ın rekabet gücü arttı. Ancak yeni tasarım bazı tartışmalara yol açtı. WhatsApp'ın amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyum sağlamak.
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
Sizin düşünceleriniz neler ?