Tesla Türkiye\'ye giriş yaptı ve İzmir\'de mağaza açacak

Teknoloji

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023 itibariyle Türkiye topraklarına giriş yaptı ve satışlara başladı. En çok satanlar listesinde öne çıkan markanın şu anda İstanbul ve Ankara'da mağazaları bulunuyor. Son gelişmelere göre İzmir'de de bir Tesla mağazası açılacak.

Tesla, İzmir mağazası için iş ilanları oluşturdu

Tesla, ihtiyaç olduğu takdirde resmi web sitesi üzerinden işe alım yapıyor. Firma, şu anda mağazası olduğu İstanbul ve Ankara illeri için yeni personeller arıyorken, İzmir için de yeni pozisyonlar açıldığı görüldü. Buna göre şirket; servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor.

Tesla'nın açtığı iş ilanlarına resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilmek mümkün. Başvuru yapacak kişilerin bir CV'ye ihtiyacı olduğunu belirtelim.

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Tesla'nın İzmir mağazasının ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor. Bunun için tahminler önümüzdeki ayları gösterse de kesinlik olmadığı şu anlık resmi bir duyuru beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Tesla web sitesinde İzmir için açılan iş ilanları şu şekilde sıralandı;