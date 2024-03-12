Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023 itibariyle Türkiye topraklarına giriş yaptı ve satışlara başladı. En çok satanlar listesinde öne çıkan markanın şu anda İstanbul ve Ankara'da mağazaları bulunuyor. Son gelişmelere göre İzmir'de de bir Tesla mağazası açılacak.
Tesla, İzmir mağazası için iş ilanları oluşturdu
Tesla, ihtiyaç olduğu takdirde resmi web sitesi üzerinden işe alım yapıyor. Firma, şu anda mağazası olduğu İstanbul ve Ankara illeri için yeni personeller arıyorken, İzmir için de yeni pozisyonlar açıldığı görüldü. Buna göre şirket; servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor.
Tesla'nın açtığı iş ilanlarına resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilmek mümkün. Başvuru yapacak kişilerin bir CV'ye ihtiyacı olduğunu belirtelim.
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Tesla'nın İzmir mağazasının ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor. Bunun için tahminler önümüzdeki ayları gösterse de kesinlik olmadığı şu anlık resmi bir duyuru beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
Tesla web sitesinde İzmir için açılan iş ilanları şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Tesla Türkiye'ye giriş yaptı ve İzmir'de mağaza açacak - Son Dakika Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. 10 Mart'ta 35 milyon 348 bin 999 oyuncuyla yeni bir rekor kırıldı. Counter-Strike 2 en çok oynanan oyun oldu. 2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu. Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor. Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor. Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti.
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Son Dakika › Teknoloji › Tesla Türkiye'ye giriş yaptı ve İzmir'de mağaza açacak - Son Dakika
Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor.
Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı. 10 Mart'ta 35 milyon 348 bin 999 oyuncuyla yeni bir rekor kırıldı. Counter-Strike 2 en çok oynanan oyun oldu.
2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.
Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor.
Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.
Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti.
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