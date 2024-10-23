TFF, blogspot.com'a erişim engeli getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TFF, blogspot.com'a erişim engeli getirdi

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu, Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı blogspot.com'a erişim engeli getirdi. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, TFF'nin 22.10.2024 tarihli kararına istinaden erişim engeli uyarısıyla karşılaştılar.

23.10.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı blogspot.com'a erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının TFF'nin tarafından getirildiği öğrenildi. Google'ın blog servisi Blogger'a erişim engeli getirildi.

KARAR TFF TARAFINDAN ALINDI

Erişim engeli kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alındığı belirtildi. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu; 22.10.2024 tarihli 047-05 D.iş sayılı kararı" uyarısıyla karşılaştı.

TFF'nin, erişim engeli kararını "korsan yayınlarla mücadele" kapsamında aldığı öğrenildi. 25 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanu'na yeni madde eklenmişti. Bu madde ile, TFF Yönetim Kurulu'na, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA'

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, TFF'nin blogspot.com'a erişim engeli getirmesine X hesabı üzerinden tepki gösterdi. Prof. Dr. Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti: "Güne dünyaca meşhur ve Google'a ait Blogger platfromunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından erişime engellenmesi ve sansürlenmesiyle başlıyoruz. Hakim onayı şartı aranmadan Türkiye Futbol Federasyonuna verilen erişim engelleme yetkisinin ne kadar tehlikeli ve keyfi olduğunu daha önceden de dile getirmiştik. Yetkisinin olması kadar bu yetkinin keyfi kullanılması da sorunlu. Türkiye Futbol Federasyonu kararları için mevzuatta hakim onayı şartı aranmamış, dolayısıyla kararlar da yayınlanmamakta ve süreç denetimden uzak, tamamen gizli bir şekilde ilerlemekte ve hak arama özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. Kağıt üstünde Federasyonun 'korsan yayınlarla' mücadelesi söz konusu olmakla birlikte, hiç bir kurum Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyle hareket edip, hakim/mahkeme onayı şartı aranmaksızın milyonlarca kullanıcısı olan Blogger gibi bir platformu ansızın sansürleyemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Blogger platformuna yönelik sansür uygulamasına derhal son vermesi gerekir. Aldığı keyfi kararın sonucu hukuka aykırı herhangi bir kullanımda bulunmayan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlamak asla olamaz."

TFF, blogspot.com\'a erişim engeli getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknoloji, Google, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TFF, blogspot.com'a erişim engeli getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilgehan Göktürk:
    Maçları yasal soygunculardan izleyin ,diyorlar.50 tane platform var hangi birine üye olacaz?Ben şu an iki tane platforma üyeyim.Bana yıllık maliyeti 3 bin kusur lira ..Ben emekli adamım bu para benim için çok büyük para .. TRT maçları ücretsiz verecek dediler.Önemsiz bir maçı diğer maçlar Tabi denilen platformunda onuda ücretli yapmışlar..Onunda aylık abonelik ücreti yüz lira civarı ..Millet izlemek istediği maça ulaşamayınca korsan yayınlara gidiyor... Gidiyor da zaten korsan yayınlar sağlıklı izlenmiyor ki görüntü kalitesi iğrenç,kesinti,kopma maçı izlemeye çalışana kadar maç bitiyor... 8 0 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    kandile selam çakan federasyon 5 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Bu başkanda ali koçun yaveri oldu. 5 0 Yanıtla
  • Buğrahan Çakmak:
    tüh ya blogger de kapandı nerden izlesekki maçları. 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Nereden izleyeceğiz maçları 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ’taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum.
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:30:24. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, blogspot.com'a erişim engeli getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.