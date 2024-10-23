TFF, blogspot.com\'a erişim engeli getirdi

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Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı blogspot.com'a erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının TFF'nin tarafından getirildiği öğrenildi. Google'ın blog servisi Blogger'a erişim engeli getirildi.

KARAR TFF TARAFINDAN ALINDI

Erişim engeli kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alındığı belirtildi. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu; 22.10.2024 tarihli 047-05 D.iş sayılı kararı" uyarısıyla karşılaştı.

TFF'nin, erişim engeli kararını "korsan yayınlarla mücadele" kapsamında aldığı öğrenildi. 25 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanu'na yeni madde eklenmişti. Bu madde ile, TFF Yönetim Kurulu'na, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA'

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, TFF'nin blogspot.com'a erişim engeli getirmesine X hesabı üzerinden tepki gösterdi. Prof. Dr. Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti: "Güne dünyaca meşhur ve Google'a ait Blogger platfromunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından erişime engellenmesi ve sansürlenmesiyle başlıyoruz. Hakim onayı şartı aranmadan Türkiye Futbol Federasyonuna verilen erişim engelleme yetkisinin ne kadar tehlikeli ve keyfi olduğunu daha önceden de dile getirmiştik. Yetkisinin olması kadar bu yetkinin keyfi kullanılması da sorunlu. Türkiye Futbol Federasyonu kararları için mevzuatta hakim onayı şartı aranmamış, dolayısıyla kararlar da yayınlanmamakta ve süreç denetimden uzak, tamamen gizli bir şekilde ilerlemekte ve hak arama özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. Kağıt üstünde Federasyonun 'korsan yayınlarla' mücadelesi söz konusu olmakla birlikte, hiç bir kurum Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyle hareket edip, hakim/mahkeme onayı şartı aranmaksızın milyonlarca kullanıcısı olan Blogger gibi bir platformu ansızın sansürleyemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Blogger platformuna yönelik sansür uygulamasına derhal son vermesi gerekir. Aldığı keyfi kararın sonucu hukuka aykırı herhangi bir kullanımda bulunmayan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlamak asla olamaz."