The Office Dizisinin Olası Spinoff\'u İçin Heyecan Büyüyor

Bugün Uluslararası Down Sendromu Farkındalık Günü

Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.