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TikTok'ta Uygulama İçi Harcamalar Rekor Kırdı - Son Dakika
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TikTok'ta Uygulama İçi Harcamalar Rekor Kırdı

TikTok, son yıllarda kullanıcı sayısını artırarak uygulama içi harcamalarını da artırdı. Yayınlanan rapora göre, 2023 yılında TikTok'ta 3,8 milyar dolar uygulama içi harcama yapıldı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi.

TikTok\'ta Uygulama İçi Harcamalar Rekor Kırdı
12.12.2023 - 01:13,
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Dünyanın en büyük kısa video paylaşma platformu TikTok, son dönemlerde önemli güncellemeler ile dikkat çekmeyi başardı. Kullanıcı deneyimini artırmak için yeni araçlar sunan sosyal medya platformunun uygulama içi harcamaları da giderek arttı. Son yayınlanan bir rapor ise bu yıl TikTok'ta toplamda ne kadar uygulama içi harcama yapıldığını ortaya koydu. Buna göre Çin merkezli sosyal medya devi, bir ilke imza attı.

TikTok'ta yapılan uygulama içi harcama toplamda ne kadar?

TikTok, son yıllarda kullanıcı sayısını bir hayli artırdı. Zira uygulama, 2021 yılından itibaren aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Bu doğrudan uygulama içi harcamaları daha da artırdı. Bu noktada şirket, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

TikTok'ta Uygulama İçi Harcamalar Rekor Kırdı

Data.ai tarafından yayınlanan yeni bir rapor, App Store ve Play Store aracılığıyla TikTok'ta bugüne kadar gerçekleşen uygulama içi harcamaların ne kadar olduğunu gözler önüne serdi. Verilere geçmeden önce bu harcamaların, kullanıcıların jeton satın almalarından geldiğini belirtelim. Kullanıcılar, jeton ile içerik üreticilerine hediye gönderebiliyor. TikTok ise bu hediyeler için yapılan harcamalardan yüzde 50 pay alıyor.

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İlgili raporda yer alan bilgilere göre TikTok harcamalarının büyük çoğunluğu, ABD ve Çin'deki kullanıcılar tarafından yapılıyor. Bu iki ülke, toplam harcamaların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Bununla beraber Japonya, Almanya, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın da büyük bir payı var.

Verileri incelediğimizde 2023 yılında TikTok'ta 3,8 milyar dolar uygulama içi harcama yapıldığını görüyoruz. Bu rakam, önceki sene 3,2 milyar dolardı. Bu da yüzde 15 oranında bir artışa tekabül etmekte.

TikTok'ta Uygulama İçi Harcamalar Rekor Kırdı

2021 yılı da dahil olmak üzere 2016'ya kadarsa toplamda 2,8 milyar dolarlık harcama yapıldığı bilgisi mevcut. Buna göre son yıllarda harcamalarda önemli seviyede bir artış olduğunu söyleyebilmek kesinlikle mümkün.

TikTok uygulama içi harcama verileri şu şekilde;

YılUygulama İçi Harcama (dolar)20233 milyar 840 milyon20223 milyar 320 milyon20211 milyar 720 milyon2020910 milyon2019160 milyon201830 milyon201717 milyon20164 milyon 700 bin

TikTok, rakiplerini geride bıraktı!

TikTok, hayatımıza girdiği 2016 yılından bu yana toplamda 10 milyar dolar ile en fazla uygulama içi harcama yapılan mobil uygulama oldu. Mobil oyun tarafında ise 12 milyar dolar ile Candy Crush Saga, lider konumda. TikTok'un rakipleri ile arasını daha fazla açması bekleniyor. Zira 2024 yılında uygulama içi harcamaların 15 milyar dolara ulaşacağı ön görülüyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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