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TikTok, tablet ve katlanabilir telefonlara güncelleme sundu - Son Dakika
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TikTok, tablet ve katlanabilir telefonlara güncelleme sundu

TikTok, mobil deneyimde odaklandığı akıllı telefonlardan sonra artık tabletler ve katlanabilir telefonlar için güncelleme sunuyor. Yeni güncelleme, daha büyük ekranlarda net bir video yayını ve kolay gezinme imkanı sağlıyor.

TikTok, tablet ve katlanabilir telefonlara güncelleme sundu
19.12.2023 - 13:14,
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Tabiri caizse dünyayı ele geçiren ve her gün daha fazla kullanıcıya ulaşan TikTok, hala en popüler kısa video uygulaması olma konumunda. Bu zamana kadar mobil deneyimde akıllı telefonlara odaklanan TikTok, sonunda daha büyük ekranlara, tabletlere ve katlanabilir akıllı telefonlara güncelleme sundu. İşte büyük ekranlara gelen yenilikler ve detayları.

Tiktok'tan tablet ve katlanabilir telefonlara güncelleme

Artık daha büyük ekranlarda ve katlanabilir cihazlarda TikTok'unuzun 'sizin için sayfasını' düşünmeden aşağı kaydırabilirsiniz. Yeni güncelleme dünya çapındaki kullanıcılar için ve iPad veya çeşitli katlanabilir Android telefonlar gibi cihazlarda mevcut olacak. Geleneksel olarak mobil odaklı olan TikTok, içeriğin daha büyük ekranlarda "gelişmiş netlik" ile net bir video yayını sunacağını söyledi.

TikTok, tablet ve katlanabilir telefonlara güncelleme sundu

TikTok videolarını gördüğümüz ekranın üst ve alt kısmında sekmelere ve öne çıkan videolara erişimi kolaylaştıran bir gezinme çubuğu bulunacak. Bu güncellemeyle birlikte klipler yatay yönde de izlenebilecek. Bu, video yaratıcılarının yıllarca yalnızca dikey formatta içerik üretmelerinden sonra yeni fırsatlar tanıyor.

TikTok ayrıca kullanıcıların oyun, yemek veya moda gibi belirli kategorilerdeki videoları keşfetmesine olanak tanıyan Konu Akışları gibi özellikleri denemeye devam edeceğini de söyledi. Platform, kullanıcılara içerik sunmanın yeni yollarını araştırıyor ve kullanıcılara video önerebilecek yapay zeka destekli bir sohbet robotu fikrini de sessizce test ediyor.

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Kısa videolar bazında hala lider uygulama konumunda olsa da, kullanıcılarına içerik sunmanın benzersiz yollarını oluşturmak, sosyal medya şirketinin kendisini Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi yine aynı alandaki rakiplerinden ayırmaya yardımcı olabilir.

TikTok, son dönemde yayınladığı tüm güncellemelerde akıllı telefonlara odaklansa da sonunda tabletler gibi büyük ekranlı cihazlar ve katlanabilir akıllı telefonlar için bu güncellemeyi yayınladı. Kullanıcı deneyimini bu cihazlarda da iyileştirmeye çalışan platform ileride tekrar güncellemeler yayınlar mı bekleyip göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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