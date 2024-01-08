Togg, CES 2024\'te Sedan Modelini Tanıtacak

9-12 Ocak 2024'te Las Vegas'ta yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) birçok yeni teknolojik ürüne ev sahipliği yapacak. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği fuarda Türkiye'den de birçok önemli şirket yer alacak. Bunlardan birisi de Togg olacak.

Togg sedan modeli fragmanı yayınlandı

Yerli otomobil etiketiyle son dönemin gözde isimlerinden Togg, beklenen sedan modeliyle ilgili ilk paylaşımı yaptı. Modelin henüz ismi bilinmiyor ancak Togg T10S olması beklentiler arasında. Model, birkaç gün sonra başlayacak CES 2024'te resmen tanıtılacak.

İlk olarak 2022 yılında CES fuarına katılan Togg, üçüncü kez bu fuarda yeteneklerini konuşturacak. Fuarda kendisi için bir ilk olan sedan modelinin yanı sıra standında, şirketin elektrikli araç teknolojisi, akıllı mobilite çözümleri ve yeni yazılım uygulamaları da boy gösterecek.

Togg paylaşımı;

T10#CES2024#DoğuştanElektrikli#DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital#DoğuştanTemiz#ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/adTprvVbNq — Togg (@Togg2022) January 7, 2024

Öte yandan Togg, 2024 için de planlarını oluşturdu. İlk gösterisini CES ile yapan şirket, geçtiğimiz günlerde 2024 için sipariş takvimini açıkladı. Togg, geride bıraktığımız 2023 yılında toplam 19 bin 583 adet T10X teslimatı gerçekleştirdi. Yapılan paylaşıma göre T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak. Teslimatlar, sipariş sırası ve konfigürasyon özelliklerine bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

Beklenen video geldi. Togg'un sedan modeli (T10S olabilir) yakında resmen tanıtılmış olacak. Özel bir videoyla ShiftDelete YouTube kanalında detayları paylaşacağız. Şimdilik çok küçük bir detay var. Yorumlarınızı merak ediyorum ???? pic.twitter.com/0OjSW6My6w — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) January 7, 2024

Yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu! (Video)

Son olarak 4 gün sürecek fuarda Togg'un yanı sıra 50 Türk teknoloji girişimi yer alacak. 150'den fazla ülkedeki 1200'den fazla teknoloji şirketinin yer alması beklenen fuarı ShiftDelete.Net ekibi olarak yakından takip edeceğiz.

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