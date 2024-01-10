TOGG CES 2024\'te Yeni Sedan Modeli T10F\'i Tanıttı

2024'ün ilk en büyük teknoloji etkinliği olan CES 2024'te yerli otomobilimiz Togg'un yeni sedan modeli tanıtıldı. Togg T10F fastback özelliklerini ve daha fazlasını Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a sorduk.

T10F'i gördük, CEO'ya özel sorular sorduk!

TOGG, CES 2024'te ikinci akıllı cihazları olan T10F'yi tanıttı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, fuarın açılışında, şirketin üçüncü kez CES'e katıldığını ve T10F ile birlikte dijital deneyim platformu ve temiz enerji çözümlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirtti.

Karakaş, T10F'in tasarımının sedan modellerin beklentilerini karşılayacak şekilde güncellenmiş bir fastback olarak günümüz tasarım dinamiklerini yansıttığını ve 2025'ten itibaren Türkiye'de kullanıcılara sunulacağını söyledi. Ayrıca, T10X'in yıl sonunda Almanya'da satışa sunulacağını duyurdu.

T10F, kullanıcı odaklı bir akıllı cihaz olarak sürekli internet bağlantısıyla, uzaktan güncellemelerle gelişen ve çeşitli teknik özelliklerle pazara sunulacak. RWD ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle gelerek 160 kW güç ve 350 Nm tork üretecek. Farklı batarya seçenekleriyle 350+ ila 600 km menzile sahip olacak.

T10F ayrıca elektrikli aletlere enerji aktarabilen bir V2L teknolojisine sahip olacak ve uzaktan güncellemeyle sürücü destek sistemlerini sürekli güncel tutacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F, sürüş güvenliği için çeşitli özellikler sunacak: trafik işareti algılama, hız sabitleyici, şerit takip, şeritten ayrılma ikazı ve yoğun trafik pilotu gibi. Bu özelliklerle birlikte, T10F kullanıcıları için güvenli, teknolojik ve kullanışlı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.