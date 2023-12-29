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Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'a tebrik töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'a tebrik töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde kalp ve damar hastalıkları alanındaki çalışmalarıyla teşvik ödülü aldı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Altay'ın üstün çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü belirtti. Altay, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay\'a tebrik töreni düzenlendi
29.12.2023 - 16:48,
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100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde kalp ve damar hastalıkları alanındaki çalışmaları ile teşvik ödülü alan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'a tebrik töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ödül dolayısıyla rektörlükte düzenlenen toplantıda, Altay'ın tıp alanındaki üstün çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Tıp alanında tek ödülün Altay'a ait olduğunu belirten Tabakoğlu, "Hocamız törende sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldı. Töreni büyük bir onur ve gururla takip ettik." dedi.

Prof. Dr. Servet Altay da kalp ve damar hastalıkları alanında enflamason, yeni nesil antikoogülanlar, yeni kardiyak risk faktörleri konularındaki çalışmaları dolayısıyla ödül aldığını anlattı.

Ulusal ve uluslararası üniversitelerin Trakya Üniversitesindeki çalışmaları örnek alarak, yakından takip ettiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"150'ye yakın makalem kabul oldu. Bunların büyük çoğunluğunu yuvam olan Trakya Üniversitesinde yaptım. Bu yılın ortasında da 100. yıl şerefine ödül verileceğini duyunca bireysel başvurmak istedim. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle layık görüldüm. Ödülü içerik olarak düşündüğümüzde 100. yıl ödülü olması çok değerli ikincisi de sadece makale bazında yapılan bir ödül değil bu şimdiye kadar yaptığınız bütün akademik geçmişinizi değerlendiriliyorlar."

Konuşmaların ardından toplantıya katılan akademisyenler Altay'ı tebrik ederek, başarısının devamını diledi.

Rektör Tabakoğlu günün anısına Altay'a çini tabak hediye etti.

Bilim insanlarına ödüllerini vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende Altay da ödülünü Erdoğan'ın elinden almıştı.

Kaynak: AA
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Trakya Bölgesi, Altay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'a tebrik töreni düzenlendi - Son Dakika


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