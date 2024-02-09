TSMC, Japonya'da İkinci Fabrikasını Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TSMC, Japonya'da İkinci Fabrikasını Açıyor

TSMC, Japonya\'da İkinci Fabrikasını Açıyor

Çip sektöründe heyecan yaratan ikinci TSMC Japonya fabrikası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Firmanın üst düzey yetkilileri, fabrikanın 2027 yılının sonuna kadar kullanıma hazır olacağını açıkladı. Böylece şirketin Japonya'ya yaptığı toplam yatırım 20 milyar doları geçmiş olacak. Ancak bu girişime Japon hükümetinin de maddi olarak büyük destek verdiği biliniyor. Çip üretiminin gelecekte oynayabileceği rolü hesaba katarsak, bu Japonya için pek de mantıksız bir hamle değil. İlk fabrikanın bu yıl açılması planlanırken, ikinci fabrikanın Kumamato şehrinde olması planlanıyor. TSMC'nin Japonya'daki ikinci fabrikası, aylık 100 bin adetten fazla üretim yapabilecek kapasiteye sahip olacak.

09.02.2024 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çip sektöründe heyecan yaratan ikinci TSMC Japonya fabrikası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Firmanın üst düzey yetkilileri, fabrikanın 2027 yılının sonuna kadar kullanıma hazır olacağını açıkladı. Böylece şirketin Japonya'ya yaptığı toplam yatırım 20 milyar doları geçmiş olacak. Ancak bu girişime Japon hükümetinin de maddi olarak büyük destek verdiği biliniyor. Çip üretiminin gelecekte oynayabileceği rolü hesaba katarsak, bu Japonya için pek de mantıksız bir hamle değil.

İkinci TSMC Japonya fabrikası olacak!

7 milyar dolara mal olan ilk TSMC Japonya fabrikası bu yıl içinde üretime açılacak. Ancak artan kullanıcı talebine cevap vermekte zorlanacağını düşünen şirket, Japonya'da ikinci bir fabrika daha açmak için kolları sıvadı. İkinci fabrikanın lokasyonu için de ilkinde olduğu gibi Kumamato şehri tercih edilecek.

TSMC, Japonya'da İkinci Fabrikasını Açıyor

Dünyanın en büyük çip üreticisi konumuna gelen TSMC'nin, bu yıl sonunda yapımına başlanacak olan ikinci TSMC Japonya fabrikası da aktif olduğunda sadece Japonya'da aylık 100 bin adetten fazla üretim yapacağı öngörülüyor. Ancak gelen tüketici talebine göre bu sayının daha da artırılabileceği konuşuluyor.

Apple ortağı uyardı! Yapay zeka yüzünden çip krizi çıkar mı?

TSMC, Nvidia ve Apple gibi markalar için tedarik ettiği yüklü miktardaki çipleriyle biliniyor. Elbette şirketin bu büyük yatırımında Japon devletinin de etkisi büyük. Japonlar kendine ülkelerindeki çip üretimi için çeşitli teşvikler vererek çip ihtiyacını başkalarına bağımlı olmadan gidermek istiyor. Ayrıca TSMC'nin Almanya'da da bir fabrika açmayı planladığı biliniyor.

Peki siz TSMC hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ikinci TSMC Japonya fabrikası beklenen etkiyi yapacak mı? Japonya doğru bir tercih mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bomba kulis: Yeniden Refah'ta İstanbul için Elif Erbakan'ın aday olacağı kesinleşti
    20:53 Bomba kulis: Yeniden Refah'ta İstanbul için Elif Erbakan'ın aday olacağı kesinleşti

    Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da kıyasıya rekabet yaşanacak. İstanbul için DEM Parti'nin aday çıkarmasının ardından gözler AK Parti ile ittifakta anlaşamayan Yeniden Refah'a çevrildi. İstanbul adayını yarın saat 11'de açıklayacak olan Yeniden Refah partisinde, kulislere düşen son bilgilere göre Elif Erbakan ismi kesinleşti.

  • İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi
    20:19 İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi

    6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

  • Pakistan seçimlerinde son durum! Sandıklara tutuklu eski başbakan İmran Han damga vurdu
    18:51 Pakistan seçimlerinde son durum! Sandıklara tutuklu eski başbakan İmran Han damga vurdu

    Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.

  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Japonya, Apple, Japon, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TSMC, Japonya'da İkinci Fabrikasını Açıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 21:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: TSMC, Japonya'da İkinci Fabrikasını Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement