TÜBİTAK'tan 75 Araştırmacıya Destek - Son Dakika
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TÜBİTAK'tan 75 Araştırmacıya Destek

TÜBİTAK\'tan 75 Araştırmacıya Destek
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Bakan Kacır, 75 lider ve genç araştırmacının Türkiye'de projelerine destek alacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tersine beyin göçü' vurgusunda bulunarak, 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacının projelerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere destek almaya hak kazandığını bildirdi.

Destek almaya hak kazanan araştırmacıların, Harvard, Stanford ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde deneyim kazandığını belirten Kacır, bu isimlerin Türkiye'nin bilim ve Ar-Ge altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Kacır paylaşımında, çalışmalarını Türkiye'de sürdürerek ülkenin geleceğine katkı sağlayacak tüm araştırmacılara başarı dileklerini iletti.

Dünyanın en seçkin kurumlarından Türkiye'ye bilim köprüsü

Türkiye'ye gelecek araştırmacılar; QS (Quacquarelli Symonds) ve THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversitelerde, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan 'Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket' bünyesinde ve Scimago Kurumlar Sıralaması'ndaki saygın merkezlerde yürüttükleri nitelikli çalışmaları Türkiye'ye taşıyacak.

Araştırmacılara ve ev sahibi kurumlara kapsamlı destek paketi

Türkiye'de öncü bilimsel araştırmalar yürütecek bilim insanlarına ve projelerine geniş kapsamlı imkanlar tanınacak. Program çerçevesinde desteklenen araştırmacılara yaşam gideri bursu, aile yaşam gideri bursu, sağlık sigortası ve yol desteği sağlanacak. Araştırmacıların ülkemizde öncü bilimsel araştırmalar yapabilmesi için başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, proje ekibinde yer alacak kişilere yönelik burs ve proje teşvik ikramiyesi ve ev sahibi kurumlara yönelik kurum hissesi desteği verilecek.

Bu desteklerin yanı sıra program ile daha önce ülkemize gelerek çalışmalarına başlayan lider araştırmacılar tarafından yeni araştırmacılara yönderlik desteği de sağlanacak.

Sonuçlar BİDEB sistemi üzerinden erişime açıldı

Uluslararası Genç Araştırmacılar ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programları kapsamında başvuru yapan araştırmacılar, değerlendirme sonuçlarını TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden kullanıcı girişi yaparak 'Başvurularım' alanından öğrenebilecekler. Detaylı bilgiye ise tubitak.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TÜBİTAK'tan 75 Araştırmacıya Destek - Son Dakika

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