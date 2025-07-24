TÜMOSAN'dan Yeni Deniz Motoru Tanıtımı - Son Dakika
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Teknoloji

TÜMOSAN'dan Yeni Deniz Motoru Tanıtımı

TÜMOSAN\'dan Yeni Deniz Motoru Tanıtımı
24.07.2025 09:30
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TÜMOSAN, IDEF 2025'te TMSN460 MARİN motorunu tanıttı ve hidrojen yakıt pili projelerini açıkladı.

BU yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te TÜMOSAN, silahlı insansız deniz aracı TMSN460 MARİN motorunu tanıttı.

TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, "17'ncisi düzenlenen uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na TÜMOSAN olarak 4'üncü holde katılım sağlıyoruz. Bu sene fuarda yenilikçi ürünümüz olarak ön plana çıkan TMSN460 MARİN motorumuzu söyleyebiliriz. TÜMOSAN 1976'dan bu yana motor transmisyon ve aktarma organları üretmesiyle Türkiye'nin savunma sanayisine aynı zamanda da tarım sanayisine katkıda bulunan bir firma. Dolayısıyla yerli mühendislik kabiliyetlerimiz ve AR-GE yeteneklerimizle ortaya çıkarmış olduğumuz ürünlerimizi de sergilemekten gurur duyuyoruz. Bugün fuarımızda özellikle 7.4 MARİN motorumuz şu anda Tersaneler Genel Müdürlüğü ve silahlı insansız deniz araçlarında kullanılan 460 BG kapasitesinde, kalifikasyon testleri tamamlandı. Müşterilerimiz ve kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Firmalarla görüşmelerimiz bu minvalde devam ediyor. Aynı zamanda yine motor transmisyon sistemlerinin tamamıyla yerli olduğu PUSAT aracımızın güncel versiyonu şu anda fuarda yer alıyor. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda söz konucu aracın bir export versiyonunu da şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda MARİN motorumuzun bir kara platformu örneği baz motoru olan TMSN 7.8 motorumuzun da kalifikasyon testleri tamamlandı. Şu anda araç üstü testleri gerçekleştiriyoruz. O da 336 kilowatt seviyelerde" dedi.

'HİDROJEN YAKIT PİLİ OLARAK SERİ ÜRETİME GEÇMEYİ PLANLIYORUZ'

Gün, "Aynı zamanda TÜMOSAN olarak da transmisyon çalışmalarımızı da hem mekanik transmisyon hem yarı transmisyon hem de tam otomatik transmisyon olarak sürdürüyoruz. Tam otomatik transmisyon da özellikle envanterdeki araçların ihtiyaçları doğrultusunda 6x6 ve 8x8 araçlarda kullanılan 25.06 olarak bizim isimlendirdiğimiz transmisyonumuzun şu anda çalışır bir prototipini fuarda sergiliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TENMAK kurumu ile yapmış olduğumuz bir çalışma doğrultusunda şu anda hidrojen yakıt pili projemiz mevcut. Orada da 10 kilowatt kapasiteli hücreyi üretmek ve seri üretimini yapmak adına Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2027'nin sonlarına doğru proje tamamlanacak ve hidrojen yakıt pili olarak daseri üretime geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

TESTLER TAMAMLANDI

Stantta 7 ürünün yer aldığını söyleyen Gün, "Motor transmisyon ve aktarma ürünleri olarak çok daha fazla ürünümüz var. Burada sadece 7 tanesini sergiliyoruz. Bunların hepsini bir arada görebileceğiniz ürün MARİN versiyonları hariç PUSAT aracıdır. PUSAT aracının içindeki tüm motor transmisyon aktarma organları tekerlek kutusu, tekerler göbekleri tamamen TÜMOSAN tasarımı ve üretimi. Aynı zamanda silahlı insansız deniz aracı projelerinde de şu anda ULAK silahlı insansız deniz aracında ARES Tersaneciliğin yapmış olduğu projede motor tedarikçisiyiz. Onlarla da kalifikasyon testlerini tamamladık. Diğer firmalarla ve sahil güvenlik komutanlığıyla görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda envanterdeki diğer muadil motorları ikame olmak adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gün, IDEF'25 katılımına ilişkin teknik değerlendirmesinde yüksek basınçlı Common Rail sistemleri, gelişmiş elektronik kontrol üniteleri ve optimize edilmiş yanma karakteristikleriyle geliştirilen motor platformlarının emisyon regülasyonlarına tam uyum ve maksimum verimlilik sunduğunu belirtti. Modüler ALP1/ALP2 güç gruplarının, farklı kara ve deniz platformlarına entegre edilebilme esnekliği, yer optimizasyonu, güç-ağırlık dengesi ve bakım kolaylığı gibi mühendislik gereksinimlerini karşıladığını ifade eden Gün, sahada yüksek tork gerektiren uygulamalara yönelik geliştirilen transfer kutuları ve elektromekanik aktarma organlarının ise operasyonel güvenilirliği üst düzeye taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Denizcilik, Teknoloji, Tümosan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TÜMOSAN'dan Yeni Deniz Motoru Tanıtımı - Son Dakika

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