Türk Devletleri Uzaya Ortak Uydu Gönderecek - Son Dakika
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Teknoloji

Türk Devletleri Uzaya Ortak Uydu Gönderecek

Türk Devletleri Uzaya Ortak Uydu Gönderecek

Türkiye Uzay Ajansı, TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı'nda Türk devletleri arasında ortak uydu projesi üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, toplantıda yapılan açıklamalarda, bir mühendis ekibinin oluşturulması ve Kazakistan'daki bir araştırma merkezinde görev yapmasıyla birlikte bir küp uydu fırlatmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesinin diğer Türk devletlerine fayda sağlayacağı vurgulandı.

25.04.2024 17:09
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Türkiye Uzay Ajansı, Space Technology Conference kapsamında TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı düzenledi. Bu toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalar arasında Türk devletleri arasında ortak uydu projesi de yer aldı. İşte ayrıntılar…

Türk devletleri, uzaya ortak uydu gönderecek

Toplantıya katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzay ve uydu alanında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Verimli ve başarılı bir toplantı yaptıklarını belirten Azimov, uzay keşfi ile ilgili bazı konularda anlaşmalar yapıldığını belirtti.

Azimov, geçtiğimiz yıl Bursa'da düzenlenen ve büyük beğeni toplayan Uzay Kampı Türkiye etkinliğinin tekrarlanması konusunda değerlendirmeler yaptı. Bu tür organizasyonların, gençlerin bilgi birikimlerine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Azimov, ayrıca bu etkinliklerin dayanışmayı ve ortak geleceğe olan inancı güçlendirerek gençleri bir araya getirme fırsatı sunduğunu vurguladı.

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Azimov, geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı tarafından başlatılan "Küp Uydu Projesi" kapsamında önemli bir gelişmeyi paylaştı. Türk devletleri adına ortak bir uydu geliştirmek üzere bir mühendis ekibinin oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Her ülkenin mühendislerini göndermesiyle oluşacak bu ekip, Kazakistan'daki bir araştırma merkezinde görev yapacak. Türk Devletleri Teşkilatı, bu mühendis ekibiyle birlikte bir küp uydu fırlatmayı hedefliyor.

Azimov'un ilgili açıklaması şu şekilde;

"Şimdi bu grubun faaliyetinin sonuçlarını tartışıyoruz. Toplantıda Türk devletleri adına ortak uydu üzerinde çalışacak mühendislerden özel bir ekibin oluşturulması konusunda mutabakata vardık. Bu ekip, Kazakistan'da araştırma merkezinde faaliyetlerini sürdürecek. Üye devletlerimiz, araştırmalarına başlamak üzere mühendislerini Kazakistan'a gönderecek. Nihai hedefimiz, TDT adına bir küp uydu fırlatmak. Bununla amacımız, üye devletlerimizdeki çevre koşullarını araştırmak ve bazı çalışmaları hayata geçirmek."

TDT iş birliğinin artırılması vurgulandı

Azimov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında uzay araştırmaları konusunda iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bununla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

"Türkiye, teşkilatımız içinde uzay işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin yakın zamanda ilk astronotunu uzaya göndermesinden gurur duyduk. Şimdi de Türksat 6A uydusunu yörüngeye gönderecekler ve bu elbette ülkeye çok fayda sağlayacak. Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesi diğer Türk devletlerimiz için çok faydalı olacaktır. Türkiye tecrübe ve bilgi birikimini paylaşmaya hazır."

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Türk Devletleri Uzaya Ortak Uydu Gönderecek - Son Dakika

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