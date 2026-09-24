Türk Halkları Sempozyumu uluslararası kurulu Sinop\'ta Rektör Taşdemir\'le görüştü

"Türk Halklarının Manevi Entegrasyonu: Dili, Edebiyatı, Kültürü Uluslararası Bilimsel Sempozyumu" kapsamında Sinop'a gelen uluslararası düzenleme kurulu üyeleri, sempozyum öncesinde bir dizi akademik değerlendirmede bulundu.

Programda, sempozyumun Türk dünyasının dil, edebiyat, kültür, tarih ve halk bilimi alanlarında yürütülen akademik çalışmalara sağlayacağı katkılar ele alındı. Görüşmede, uluslararası akademik etkileşimin artırılması ve üniversiteler arasındaki bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar da değerlendirildi. Programa Özbekistan Alisher Navoiy Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinden Prof. Dr. Saodat Muhamedova, Prof. Dr. Quldosh Pardayev ve Doç. Dr. Gulzoda Soatova, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Gulina Zhamgyrchieva, Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinden Prof. Dr. Poshsha Kenjayeva katıldı.

Cezayir University of Algiers 2'den Prof. Dr. Leila Kheirani ve Dr. Zahira Boukhemia, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsünden Doç. Dr. Meleyke Memmedova, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinden Doç. Dr. Elmira Adilbekova da programda yer aldı.

Özbekistan Chirchiq Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Dr. Qodirjon Mo'ydinov ve Doç. Dr. Muydinova Arofatoy Urinovna ile Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Öner de programa katılan akademisyenler arasında bulundu. Sempozyumun Sinop Üniversitesi bünyesindeki öğretim elemanlarından oluşan düzenleme kurulu üyeleri de programda yer aldı.

Kabul programında, 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun içeriği ve akademik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, gelecekte geliştirilebilecek uluslararası bilimsel iş birlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında uluslararası düzenleme kurulu üyeleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i ziyaret etti.