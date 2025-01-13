Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar - Son Dakika
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Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin ulusal güvenliği için 2030 Ajandası çerçevesinde kapsamlı bir savunma reform süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye ile ihtilaflı Ege sularında İHA-SİHA karşıtı bir savunma duvarı oluşturacaklarını belirtti.

13.01.2025 16:42  Güncelleme: 17:04
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin ulusal güvenliği için 2030 Ajandası çerçevesinde kapsamlı bir savunma reform süreci başlattıklarını açıkladı. Dendias, bu sürecin ülke tarihindeki en büyük askeri reform olacağını belirtti ve yeni stratejilerin gerekliliğini vurguladı.

YUNANİSTAN SAVUNMADA ROTAYI YERLİ ÜRETİME ÇEVİRDİ

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Dendias, savunma teknolojilerine yapılan yatırımlarda dışa bağımlılığı azaltarak yerel üretime ağırlık verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda, "Kentauros" adlı anti-drone sisteminin başarıyla test edildiğini ve deniz filosunda kullanılmaya başlandığını duyurdu. Ayrıca, yerel savunma sanayisinin geliştirilmesinin, ülkenin güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirliği için kritik olduğuna dikkat çekti.

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

HAVA SAVUNMASI İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Yunanistan, hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir strateji geliştiriyor. Bu doğrultuda, füze savunma sistemlerinin modernize edilmesi ve ülke genelinde geniş kapsamlı bir anti-drone şemsiyesi kurulması planlanıyor. Dendias, bu projelerin, hem kara hem de deniz unsurlarını kapsayan entegre bir savunma yapısı oluşturacağını belirtti.

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

EGE'DE FÜZE KALKANI PLANI

Yunan Bakan Dendias, Türkiye ile Yunanistan arasında hakimiyet çekişmesine sahne olan Ege bölgesinde yeni bir füze kalkanı oluşturma planını açıkladı. "Şu ana kadar Ege'nin koruması donanmamız ve hava sahasının güvenliği uçaklarımızla sağlanıyordu. Ancak, bu yapıya yenilikçi bir boyut ekleyeceğiz," dedi. Füze savunma kalkanı ve İHA- SİHA karşıtı bir sistem sayesinde, sadece askeri birliklerin değil tüm ulusal toprakların korunacağını ifade etti. Dendias, Ege'de kurulacak füze duvarıyla bölgenin geçilemez bir savunma hattına sahip olacağını vurguladı.

Türk SİHA\'larına karşı füze duvarı kuracaklar

Ekonomi Türkiye, Nikos Dendias, Yunanistan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Savunma, SİHA, Ege, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mirza İnan:
    oğlum çelik don da giyseniz artık fayda etmez, inönü nün ve arkadaşlarının masada verdiklerini eninde sonunda geri alacağız... . 82 19 Yanıtla
    Anti Trol:
    Senin bildiğin öğrendiğin tarih bilgisini s.......m. Cahil bir toplumun okumayan, bilmeyen,IQ seviyesi düşük ve ot gibi gelip ot gibi gidecek bireylerin yorumlarını okudukça kusasım geliyor. 2 1
  • Mustafa Kaya:
    bı pöh olmaz bunlardan 44 3 Yanıtla
    Hiçkimse:
    düşmanını hafife almak ahmaklıktır 1 1
  • HALÜK ERDOĞAN:
    Yunanistan aklını başına al turkiyeyle sınırları kaldırın bırakın duvarı sihayi yemeye içmeye eğlenmeye calismaya üretmeye bakın silaha yatırıma gerek yok turklefden size zarar gelmez size zarar amerikadan gelir 42 3 Yanıtla
  • Ali :
    Hoca 2030 Türkiye Yunanistana ÜS kuracak sen bos ver onu bunu. Bosu bosuna masrafa girme. 30 4 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Yusuf Yusuf 23 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    ne malsınız hemen inanan koyunlar var 5 5 Yanıtla
  • Mahir Tunç:
    köpeği olduğunuz abd Türkiyeye saldırmanız karşılığında ücretsiz alırsınız yunanistan battı yunan turistlik paraları imf ve borçlu olduğu ülkelere gidiyor savaşsız yunanistan topraklarını aldı imf yunan halkı uyuyor ama ne hikmetse tek tertleri biziz 9 0 Yanıtla
  • ibrahim tekin:
    la mal biz zaten girersek havadan denizden girmeyizki karadan yuriye yürüye geliriz sıkıntı yok 8 0 Yanıtla
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