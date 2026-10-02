Türk Yıldızları Şanlıurfa\'da TEKNOFEST\'te gençlere hayallerini bırakmamayı öğütledi

Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçekleştirdiği hassas ve yüksek hızlı manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ekip üyeleri, milli jetle uçma heyecanlarını dile getirirken, gençlere de hayallerinin peşinden koşmaları çağrısında bulundu. Üsteğmen Berkalp Bilgili, "Amacımız Türk milletinin gücünü, Türk milletinin kudretini tüm dünyaya duyurmak. Milli jetle uçmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk Yıldızları güven esasıyla uçarlar. Herkes birbirine güvenir ve herkes yanındakinin güvenini boşa çıkarmamak için çalışır" derken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam da, "Gençleri aramıza bekliyoruz. Bugün bu gösterileri izleyen bir çocuğun ileride pilot olacağını biliyoruz. Hayallerinin peşinden gitsinler, asla vazgeçmesinler. 'Olmaz' demesinler" dedi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen ve milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisine ev sahipliği yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında sergilediği performanslarla adından söz ettiren Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, festival alanında gökyüzünü kırmızı-beyaz renklerle donattı. Yüksek disiplin ve milimetrik hesaplamalar gerektiren zorlu manevraları yüksek süratle gerçekleştiren Türk Yıldızları pilotları, TEKNOFEST süresince düzenleyecekleri gösterilerle alandaki yüz binlerce izleyiciye görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki senkronize hareketleri ve imza manevralarıyla bilinen ekip, Türk havacılığının ulaştığı gücü ve kabiliyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Yıldızları gösteri yaparken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam TEKNOFEST için hazırladığı özel sunumu yaptı.

"Her yerin özelliğine göre, yöresel özelliklerine göre de metinlerimizi, müziklerimizi ayarlıyoruz"

Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Hava Pilot Üsteğmen Yüzbaşı Fatih Sağlam, "Pilotlarımız bu gösteriyi yaparken kusursuz bir uçuş sergiliyorlar. Gerçekten her şey kusursuz. Planlama aşamasından gökyüzündeki her detaya kadar simetri, zamanlamalar, giriş-çıkış noktaları, her şey kusursuz. Tabii bu kusursuz uçuşun güzel de bir anlatımı olması gerekiyor. Ben de elimden geldiğince buna dikkat etmeye çalışıyorum. İnsanların kalplerine dokunmaya çalışıyorum. Beraber aynı enerji altında, onların enerjisini öncelikle hissedip sonra bunu da metinlerimize, sesimize de yansıtıp onlarla beraber bağ kurmak benim için tarif edilemez bir gurur. Umarım halkımız da beğeniyordur. Bu uçuşa layık bir anlatım yapabiliyoruzdur. Tabii metinlerim gittiğimiz her yerin özelliğine göre, yöresel özelliklerine göre de metinlerimizi, müziklerimizi ayarlıyoruz. Tabii buraya gelmeden önce Mısır Piramitleri üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Mısır Piramitleri üzerinde, Giza Piramitleri'nde uçuş gerçekleştirdik. Tarihsel bir doku olarak da şimdi tarihin sıfır noktasına geldik o noktadan. Tabii burada da bu farklı kültürel enerjiyi de hissedebiliyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa semalarında uçmak da ayrı bir heyecan, ayrı bir doku, ayrı bir yöre diyebilirim. Bunu da halkımızla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üsteğmen Berkalp Bilgili, "Amacımız Türk milletinin gücünü, Türk milletinin kudretini tüm dünyaya duyurmak. Bunu yaparken kendi milletimizin de beğeniyorlar ki gurur duyuyorlar. ve bu gururu onların gözlerinden görmek, onların hareketlerinden görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yaptığımız iş konusunda doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar" diye konuştu.

Bilgili, "Şu an hala genç olan birisi olarak gençlere mesajım; her zaman çok çalışmaları, kitap okumaları, gündemden, literatürden eksik kalmamaları. Bunları yaparken de bir hayallerinin olması ve o hayallerinin peşinden her zaman koşması gerektiklerini söylüyorum. Milli jetle uçmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii ki onların test tarihini bilmiyoruz ama yakın gelecekte bize gelecektir diye düşünüyoruz. Biz kendi uçağımızla akrobasi yapmak için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

"Türk Yıldızları güven esasıyla uçarlar"

Yaptıkları hassas manevralardan bahseden Üsteğmen Bilgili, "Bir sürü manevramız var. Az önce de bahsettiğim iki kısma ayırabiliriz gösteriyi: Ana paket; 6 uçak beraber pasajları sergilerler. Takiben sololar ayrılır. Bu sefer ana paket ve sololar beraber. Ana paket timin disiplinini, timin gücünü, eğitim seviyesini gösterir. Sololar da timin dayanıklılığını, iradesini ve aynı şekilde yine eğitim seviyesini göstermek için gösterilerini icra ederler. Numaralar için tek görev liderlerine bakmaktır. Liderlerine güven duymaktır. ve aynı şekilde liderlerinin onlara güvenebileceği şekilde çalışmaktır. Türk Yıldızları güven esasıyla uçarlar. Herkes birbirine güvenir ve herkes yanındakinin güvenini boşa çıkarmamak için çalışır" dedi.

Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam, "Gençleri aramıza bekliyoruz. Dediğim gibi, bugün bu gösterileri izleyen bir çocuğun ileride pilot olacağını biliyoruz. Hayallerinin peşinden gitsinler, asla vazgeçmesinler. 'Olmaz' demesinler. Çünkü yanımızda az önce konuştuğumuz Berkalp Üsteğmenimizin örneği var. O da bir Türk Yıldızları gösterisini izledi ve şu anda aramızda bizimle uçuyor" dedi.