Türkiye\'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia

19.02.2026 07:42
Türkiye'de sabaha karşı milyonlarca insanın telefonuna gelen ve 1100 km uzaklıktaki İsrail'de 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına işaret eden bildirim büyük panik yarattı. İsrail'in bugün deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülürken, bunun ileride başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği iddia ediliyor.

Türkiye'de milyonlarca cep telefonuna aynı anda gönderilen ve geniş çaplı paniğe neden olan deprem bildirimiyle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Kullanıcıların gece saatlerinde aldığı uyarıda, Türkiye için değil İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği bilgisi yer aldı.

YANLIŞ KONUM UYARISI PANİĞE YOL AÇTI

Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden iletilen bildirimin Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etmesi, teknik bir hata mı yoksa farklı bir durum mu olduğu tartışmasını beraberinde getirdi.

"UZAKTAN MÜDAHALE" İDDİASI GÜNDEMDE

Olayla ilgili ortaya atılan iddiaya göre, İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülüyor. Bu senaryoya göre sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen süreçte başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz kapsamlı bir teknik değerlendirme yapılmadı. Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin siber güvenlik altyapısının hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, sistemin dış müdahaleye açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

