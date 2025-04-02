Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına yeni zam geldi - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına yeni zam geldi

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik yurt dışından getirilen ürünlerin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Dolar kuru 40 liraları gördükten sonra 37 seviyesine geri gelse de rekor seviye üzerinden iPhone

02.04.2025 11:03
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Türkiye'deki tüketici elektroniği pazarında önemli bir yere sahip olan iPhone'un fiyatlarına yeni bir zam geldi. Bu zamla birlikte, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları, cihazlarını satın almak için daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar. Zam, ülkenin ekonomik durumu ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle geldi. iPhone kullanıcıları ve potansiyel alıcılar, bu durumdan oldukça etkilenecek gibi görünüyor.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına yeni zam geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına yeni zam geldi - Son Dakika
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