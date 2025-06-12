Türkiye, Endonezya ile Kaan Savaş Uçağı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye, Endonezya ile Kaan Savaş Uçağı Anlaşması İmzaladı

Türkiye, Endonezya ile Kaan Savaş Uçağı Anlaşması İmzaladı
12.06.2025 18:19
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Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye'nin Kaan savaş uçağının Endonezya ile 48 adet alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dün, Türkiye tarihi için önemli bir anlaşmayı dünyaya duyurduk. Buradan 8 bin kilometre ötede Endonezya, Türkiye'nin geliştirdiği, Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerin ürettiği 5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'ı, 48 adet Kaan'ı temin etmek, tedarik etmek üzere bir anlaşmaya bizimle birlikte, Savunma Sanayi Başkanlığımızla yani bu alanın koordinasyonundan sorumlu kurumumuz ve TUSAŞ'la birlikte imza koymuş oldu. Bu şüphesiz Türk mühendisliğinin ve Türk teknolojisinin geldiği seviyenin somut bir göstergesidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katıldı. Törene Kacır'ın yanı sıra BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul, KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışı yapılan TEKMER ile girişimcilere kamu teşviklerinden doğrudan yararlanma da dahil birçok yeni olanak sunmaya hazırlanıldığı vurgulandı.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN VE TÜRK TEKNOLOJİSİNİN GELDİĞİ SEVİYENİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dün, Türkiye tarihi için önemli bir anlaşmayı dünyaya duyurduk. Buradan 8 bin kilometre ötede Endonezya, Türkiye'nin geliştirdiği, Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerin ürettiği 5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'ı, 48 adet Kaan'ı temin etmek, tedarik etmek üzere bir anlaşmaya bizimle birlikte, Savunma Sanayi Başkanlığımızla yani bu alanın koordinasyonundan sorumlu kurumumuz ve TUSAŞ'la birlikte imza koymuş oldu. Bu şüphesiz Türk mühendisliğinin ve Türk teknolojisinin geldiği seviyenin somut bir göstergesidir. Gün geçmiyor ki Milli Teknoloji Hamlesinin bir iftihar projesiyle gururlanmayalım. Gün geçmiyor ki dünyaya Türk mühendislerinin, Türk girişimcilerinin bir başarı hikayesini duyurmayalım. Yine geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi İtalya'nın en büyük havacılık ve teknoloji firmalarından biri olan Leonardo ile Türkiye'nin yine iftihar kaynağı müesseselerinden biri olan Baykar'ın önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'da savunma sanayi ve havacılık alanında atacakları adımları dünyaya duyurduklarına şahitlik etmiştik" şeklinde konuştu.

'KÜRESEL DÜZEYDE TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN DAHA FAZLA TÜRKİYE'YE YÖNELMESİNİ SAĞLAYACAK'

Bakan Kacır, "Son dönemde attığımız önemli adımlardan biri Türkiye Tech Vize Programı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte attığımız bu adımla küresel düzeyde teknoloji girişimlerini Türkiye'ye davet ediyor. ve onların Türkiye'de çalışma izinlerini, ikamet izinlerini hızla elde etmelerini sağlayacak bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Bu program kapsamında bugüne dek; 43 farklı ülkeden 245 teknoloji girişimi, girişimlerinin merkezini Türkiye'ye taşımak için başvuru yaptı. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinde ortaya koyacağı başarılar küresel düzeyde teknoloji girişimlerinin daha fazla Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak ve Türkiye'nin bu alanda atacağı adımları daha da hızlandırmamıza vesile olacaktır. Yine bugüne dek KOSGEB'in Tekmerleri'nin ev sahipliği yaptığı girişim sayısı da 700'e ulaşmış oldu. Hali hazırda 36 TEKMER'imiz Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini bu inançla 2018'den bu yana Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Bir yıl İstanbul'da, bir yıl bir Anadolu şehrimizde, Teknofest'lerde yüz binlerce gencimizin girişimcilik dünyasını kazandırılması için çabuk gösteriyoruz. ve 2025'te Eylül ayında da Teknofest yeniden İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda milletimizle buluşacak ve inşallah yeni sürprizlerle Teknofest İstanbul'da bütün dünyada yankısı olacak başarılarla hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Kacır'a konuşmalarının ardından hediye taktimi yapıldı ve kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Endonezya, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye, Endonezya ile Kaan Savaş Uçağı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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