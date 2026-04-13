Türkiye'nin İkinci Astronotu Isparta'da Öğrencilerle Buluştu
Türkiye'nin İkinci Astronotu Isparta'da Öğrencilerle Buluştu

13.04.2026 19:06
Tuva Cihangir Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu ve bilimsel deneyimleri anlattı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Isparta'da öğrencilerle bir araya geldi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini anlattı.

Programda Atasever, öğrencilerle ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programları hakkında bilgiler paylaştı.

Atasaver, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyanın 410 kilometre yukarısında olduğunu söyledi.

İstasyonun saatte 27 bin kilometrelik hızla seyahat ettiğini anlatan Atasever, "Trans yapısının genişliği 100 metre, solar panellerin genişliği ise 70 metre, bir futbol sahasından daha büyük bu yapı, saniyede 7,5 kilometrelik bir hızla seyahat ediyor." diye konuştu.

İstasyonun yapım sürecinin 12 yıl sürdüğünü dile getiren Atasever, "100 milyar dolardan fazla kaynak ayrılmış, bugüne kadar insanlığın inşa etmiş olduğu en kompleks mühendislik yapısı. Her bir modülün içerisinde çeşitli deney donanımları var. Aslında bir bilimsel deney laboratuvarı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Atasever, öğrencilerin sorularını cevapladı ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

20:03
19:50
19:30
19:22
19:15
18:07
