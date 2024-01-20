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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, UUİ'ye kenetlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, UUİ'ye kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi. Kenetlenme süreci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Taksim Meydanı'ndaki planetaryumdan vatandaşlar tarafından takip edildi. Gezeravcı, UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, UUİ\'ye kenetlendi
20.01.2024 - 14:15,
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenme süreci Türkiye saati ile 13.42'de gerçekleşti.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştiren Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adlı, dev kubbeli planetaryumdan vatandaşlar tarafından takip edildi.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının UUİ'ye kenetlenmesi gerçekleşti.

Kenetlenme anını kurulan çadırlarda takip eden vatandaşlar, bu ana canlı şahitlik etmiş oldu. Vatandaşların yanı sıra Taksim'de bulunan turistler de kenetlenme sürecini izledi.

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.

Kaynak: AA
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