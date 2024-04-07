Türkiye\'nin Yerli 800 KW Hızlı Şarj İstasyonu

Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinde yerli geliştirme ihtiyacına odaklanan Aspower firması, Güç Elektroniği alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ekip tarafından kuruldu. Şirket, dünya çapında önde gelen üniversitelerde ve şirketlerde doktora ve yüksek lisans çalışmaları yapmış olan bir ArGe ekibi ile güçlendirilmiş. Aspower Genel Müdürü Ramazan Demir ile 800 kW güç veren yerli şarj istasyonunu inceledik!
Yerli 800 KW hızlı şarj istasyonu!
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Aspower Genel Müdürü Ramazan Demir LinkedIn profili
İstanbul'da bulunan ArGe merkezi, genel merkez ve üretim tesisleriyle donatılmış olan Aspower, şarj sistemleri, güç üniteleri, gömülü yazılım, sinyal ve görüntü işleme, mikro çip, elektronik donanım ve yazılım gibi birçok alanda yüksek teknoloji ürünleri geliştirebilecek bir altyapıya sahip.
Firma, denizaltı, helikopter, elektrikli araç şarj üniteleri gibi farklı alanlarda kullanılan ürünler geliştirmekte ve bu ürünler MİLGEM gibi savunma platformlarından hastane ekipmanlarına, enerji sistemlerinden diğer birçok alana kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.
Aspower ekibi, uzay, hava, deniz, kara platformları, otomotiv, telekomünikasyon ve raylı ulaşım gibi farklı sektörlerde ürün geliştirme yeteneğine sahip. +20 yıl endüstri tecrübesine sahip olan personelden oluşan firma, aynı zamanda 10 kişilik akademik danışman kadrosuyla da destekleniyor.
ArGe ekibi, yazılım, donanım, ürün ve uygulama konularında çalışmakta ve özellikle gömülü sistem donanım/yazılım tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında uzmanlaşmıştır.
Firma, yerli üretim ürünlerinde önemli bir yere sahip. Şarj sistemleri, enerji depolama, güç elektroniği, otonom araçlar, tam elektrikli araçlar geliştirme ve görüntü işleme gibi alanlarda ürünler sunuyor. Özellikle "Şebekeden Bağımsız Hızlı Şarj Sistemi" ile dikkat çeken Aspower, şu temel özellikleri sunuyor:
Yerli tasarım ve üretim,
Şebekeden bağımsız enerji,
Kesintisiz güç kaynağı,
Frekans konvertörleri,
Redresörler/ Akü şarj cihazları,
On-grid ve off-grid invertörler,
Özel tasarım güç kaynakları,
Gerilim regülatörleri.
Bu şarj sisteminin maksimum 150 kW şarj gücüne sahip olması, yerinde hızlı şarj imkanı sunması, mobil şarj sistemi olması ve kurtarma ve acil yerinde şarj kabiliyeti gibi özellikleriyle kullanıcılarına birçok avantaj sağlıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'nin Yerli 800 KW Hızlı Şarj İstasyonu - Son Dakika
Intel, son dönemde yaşadığı büyük zararın ardından toplu işten çıkarma yapma kararı aldı. Yaklaşık 10 bin çalışanın işine son verilecek. Şirket, bu adımı ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak ve yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla atıyor. İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümünde yoğunlaşması bekleniyor. Intel'in gelecekte daha fazla radikal karar alması bekleniyor.
Xiaomi, Little Pudding adlı yeni nesil şarj adaptörü ile küçük boyutuna rağmen büyük bir şarj desteği sunuyor. Galyum Nitrid maddesi sayesinde daha yüksek verimlilik sağlayan adaptör, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ürün, çeşitli güvenlik önlemleriyle birlikte USB PD 3.0, QC 3.0 ve UFCS 1.0 standartlarına uyumlu olarak piyasaya sürülecek.
Motorola, Hindistan'da piyasaya sürdüğü Edge 50 Pro modelinin Avrupa fiyatını sızdırdı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi, 6.7 inç OLED ekran, 8 GB/12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 4500 mAh batarya ve üçlü arka kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun Avrupa'da 699 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Redmi Turbo 3'ü tanıttı. Cihaz, OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemci gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, yüksek performans sunuyor ve Geekbench testlerinde başarılı sonuçlar elde ediyor. Redmi Turbo 3, AnTuTu'da da üst düzey bir puan alarak diğer modeller arasında yerini aldı. Cihazın tasarımı ve satış tarihi açıklanırken, diğer özelliklerinin de oldukça iddialı olduğu belirtiliyor.
Yayınlanan yeni bir rapor, modern elektrikli araçların eksik yazılım güncellemelerini ve ekstra ücrete tabi abonelik sisteminden kaynaklanan problemleri ortaya koydu. Elektrikli otomobil eleştirmeni Felix Gräber, otomobiller için sunulan over-the-air (OTA) güncellemelerinin, aslında araçlar henüz bitmemişken piyasaya sürüldüğünün bir işareti olduğunu öne sürüyor. Eleştirmen, bir otomobil satın alındığında onun yazılım açısından henüz tamamlanmış olduğunu ifade ediyor. Buna göre OTA güncellemeleri, otomobillerin piyasaya eksik veya hatalı bir yazılımla sürüldüğü anlamına geliyor. Bu durum, kullanıcıların otomobillerin ilk sürümündeki hatalarla uğraşmasına neden oluyor. Yazılım güncellemeleri yanı sıra, elektrikli otomobillerin abonelik modellerini de eleştiren otomobil eleştirmeni, bu tür iş modellerinin artmasının baş ağrısı yarattığını belirtiyor. Özellikle Ford, VW, BMW, Kia gibi markaların, ekstra özellikler için aylık veya yıllık ücretler talep etmesini eleştiriyor. Bazı özelliklerin araçlarda mevcut olmasına rağmen, ekstra ücret ödenmeden kullanılamaması, aracın potansiyelinin kısıtlanması olarak değerlendiriliyor. Eleştirmen, bu tür yazılım ve abonelik yaklaşımlarının, otomobillerin keyfini azalttığını ve kullanıcıların bu tür ek maliyetlerle uğraşmak istemeyeceğini ifade ediyor. Elektrikli araçlardaki yazılım güncellemeleri ve abonelik modellerinden kaynaklanan sorunların önlenmesi için birkaç strateji uygulanabilir: Daha iyi kalite kontrolü ve test süreçleri, açık iletişim ve şeffaflık, müşteri tercihlerine saygı, modüler yazılım güncellemeleri, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate almak. Bu stratejiler, elektrikli otomobillerdeki yazılım ve abonelik modeli problemlerini azaltarak hem müşteri memnuniyetini artırabilir hem de sektördeki yenilikçi yaklaşımların daha etkili kullanılmasını sağlayabilir.
Güneş tutulmasının psikolojimiz üzerindeki etkileri araştırılıyor. Hayranlık duygusu, alçakgönüllülük ve sosyal bağlar üzerinde olumlu etkileri olduğu görülüyor. Tutulmaya tanık olan insanlar daha hayranlık ifade ediyor ve kolektif bir deneyimi yansıtıyor. Bu olayın psikolojimiz üzerinde güçlü bir etki bırakabileceği düşünülüyor.
Geçtiğimiz yıllarda Instagram hikayeler benzeri durum güncellemesi özelliğini duyuran WhatsApp, bu özelliğin daha fazla kullanılması için çalışmalara başladı. WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen WhatsApp durum güncellemesi bildirim özelliği, Android 2.24.6.19 beta sürümünde test edilmeye başlandı. Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerinde belirli kişilerden bahsettiklerinde doğrudan bildirim gönderebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcılar tarafından paylaşılan yeni görülmemiş durum güncellemeleri olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için bir özellik test ediyor. Bu özelliğin 2024 yılı içerisinde son kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Muhtemel bir senaryoda, kullanıcı tarafından henüz kontrol edilmemiş bir durum güncellemesinde bahsedilmesi durumunda bildirimler gönderilebilir. Bu mekanizma, kullanıcıların doğrudan kendilerini ilgilendiren önemli güncellemelerden haberdar olmasını sağlayacak. Bildirimleri tetikleyen bir diğer potansiyel faktör de favori kişilerle yapılan etkileşimlere dayanacağı belirtiliyor. WhatsApp, kullanıcıları favoriye ekledikleri kişilerin görülmemiş durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmeyi önceliklendirecek. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Crowdfense adlı şirket, iPhone modellerinde sıfırıncı gün açığı bulup kendilerine bildirenlere 5 ila 7 milyon dolar arasında ödeme yapacağını duyurdu. Bu tür açıklara 'sıfırıncı gün' denmesinin sebebi, yazılım geliştiricilerinin henüz haberdar olmadığı, yamalanmamış güvenlik açıklarından faydalanmaları olarak biliniyor. Crowdfense ve rakibi Zerodium gibi şirketler, buldukları açıklarını genellikle suçluları takip etmek veya casusluk faaliyetleri için ihtiyaç duyduklarını iddia eden devlet kurumları veya hükümetin alt yüklenicilerine yeniden satmayı hedefliyor. Crowdfense, yeni fiyat listesine göre iPhone'da tespit edilen açıklar için 5 ila 7 milyon dolar, Android için ise 5 milyon dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu. Diğer popüler yazılımların açıklara biçilen değerler ise şöyle: Google Chrome: 3 milyon dolara kadar, Safari: 3.5 milyon dolara kadar, iMessage: 3 ila 5 milyon dolar arasında, WhatsApp: 3 ila 5 milyon dolar arasında. Crowdfense'nin 2019'da yayınladığı önceki fiyat listesine göre tüm açıkların değerinin arttığı görülüyor. TechCrunch, bu durumun Apple ve Google gibi şirketlerin platform güvenliğini artırması ve ortaya çıkan açıklara daha hızlı çözüm üretmelerinden kaynaklandığını belirtiyor. Crowdfense şu anda Rusya dışındaki en yüksek fiyatları sunuyor. Rusya'da ise Operation Zero isimli şirket geçen yıl iPhone ve Android cihazlarını hacklemek için araçlara 20 milyon dolara kadar ödeme yapabileceğini açıklamıştı. Apple'ın ise güvenlik araştırmacılarını teşvik etmek için kendi Apple Security Research Bounty programı bulunuyor. Bu program kapsamında güvenlik araştırmacıları maksimum 2 milyon dolar kazanabiliyor.
Google, Android 15 sürümünde DeX platformuna benzer bir masaüstü modu için çalışmalara başladı. Android 15, varsayılan olarak masaüstü modu ile gelecek. Masaüstü modu yavaş yavaş gelişme gösterdi ve artık yan yana iki uygulama çalıştırabilmeyi kolayca başarıyor. Google, çok pencereli Android masaüstü deneyimi üzerinde çalışıyor. Serbest biçim modunda pencereler dilediğiniz gibi sürüklenip boyutlandırılabileceksiniz.
İtalya'nın Veneto bölgesindeki otoyolları yöneten Polizia Stradale, özel olarak donatılmış yeni bir Tesla Model X elektrikli otomobili hizmete soktu. Bu adım, İtalya polisinin çevresel sürdürülebilirlik çözümleri arama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tesla Model X'in kullanılması, diğer ülkelerdeki polis teşkilatlarını da benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.
Apple, yapay zeka modelini eğitmek ve resim oluşturma yeteneklerini geliştirmek amacıyla stok fotoğrafçılık şirketi Shutterstock ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu iş birliği sayesinde Apple, Shutterstock'taki milyonlarca görselden yararlanacak ve yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.
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