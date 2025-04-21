TÜRKSAT 6A Devreye Alındı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu. Bu başarıyı kendi insan kaynağımızla, kendi öz kabiliyetlerimizle gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev projelerinden biri olan ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın teşrifleriyle devreye alınıyor. TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu. Bu başarıyı kendi insan kaynağımızla, kendi öz kabiliyetlerimizle gerçekleştirdik. 'Milli Uzay Programı' hedeflerini bir bir gerçekleştirerek Türk milletine yeni gururlar yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.