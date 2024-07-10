Türksat 6A Uydusu İlk İtki Ateşlemesini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Teknoloji

Türksat 6A Uydusu İlk İtki Ateşlemesini Başarıyla Tamamladı

Türksat 6A Uydusu İlk İtki Ateşlemesini Başarıyla Tamamladı

Milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamladığını ve uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilkinin gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, yerli imkanlarla üretilerek SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

10.07.2024 16:26
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Temmuz'da uzay yolculuğuna başlayan milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili, "Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra 12 Temmuz'da gerçekleşecek. TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 10 Temmuz'da saat 02.30'da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Türksat 6A Uydusu İlk İtki Ateşlemesini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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