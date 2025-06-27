TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor - Son Dakika
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TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor

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TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
27.06.2025 11:24
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TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
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Türkiye'de araç muayene sisteminde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Yeni marka Turka, 2027'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bayilik sistemiyle yaygınlaşacak bu dönüşüm sektörde yeni bir dönem başlatacak.

Türkiye'de 2005 yılından bu yana araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, görevini 2027 sonunda yeni marka Turka'ya devrediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen ihaleyi 1.7 milyar doları aşan teklifiyle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027–2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini yürütecek.

YENİ MARKA: TURKA

Turka, Türkiye'den Met-Gün Grubu ile ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA ortaklığında kuruldu. Grup, "Yeni nesil araç muayene" anlayışıyla hizmet verecek ve sistemi 15 Ağustos 2027 itibarıyla devralacak.

249 İSTASYONLA BAŞLAYACAK, BAYİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 2027'de 249 araç muayene istasyonuyla faaliyete geçeceklerini, talebe göre bu sayının artırılacağını söyledi. Turka, ilk kez bayilik sistemini devreye alacak. Girişimciler, www.turka.com üzerinden başvuruda bulunabilecek. Finansal yeterliliği olan ve referans mektubu sunan başvurulara öncelik verilecek.

ARAÇ SAYISI ARTIYOR, MUAYENE KRİTİKLEŞİYOR

Salman, "2024'te trafikte 31 milyondan fazla araç vardı. Her yıl 1 milyondan fazla yeni araç trafiğe çıkıyor. Bu artışla birlikte, araç muayenesinin önemi daha da artacak" diyerek yeni sistemin dinamik bir yapıya sahip olacağını vurguladı.

AFET ANINDA SAHRA HASTANESİ OLACAK

İstasyonlar, yalnızca araç muayenesi değil, afet anlarında sahra hastanesine dönüşebilecek altyapıyla inşa edilecek. Ayrıca yenilenebilir enerji temelli, sürdürülebilir sistemler kurulacak ve 4.500 kişiye istihdam sağlanacak. Kadın istihdamı da öncelikler arasında yer alıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL TEST ALTYAPISI

Yeni sistem, elektrikli araçlara özel test altyapısını da içerecek. Salman, "Bakanlığın izniyle geliştireceğimiz sistemlerde sürüş güvenliği ve araç sahiplerinin memnuniyeti ilk önceliğimiz olacak" dedi.

İş Dünyası, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, TÜVTÜRK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • yol yolcu :
    elektrikli otomobillerden mtv alınan bir ülkede yaşıyorsan güneş batıdan bile doğabilir.. not: mtv demek motorlu taşık vergisi demektir asıl amacı çevreye zarar veren motorlu taşıtlardan alınacak vergilerle ve o vergilerle çevre düzenlemesi ve doğanın korunması sağlanacaktı ama olay başka noktaya gitti.. 51 8 Yanıtla
  • munzurlu:
    Başroller değişiyor, konu aynı... 37 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    1.7 yi kazanir bilmem kac yilda.. geri kalan 5 10 katini da kar yapar sonraki homme kac yilda.. rant ve cahilane ozellestirme kafasinin sonu bu.. ee vatandanta odesin dursun kar paylarini yillarla... alkisliyorlar hala bu somurun ulkeyi kafasini.. 14 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Anlayana CAN ALICI Haber. Gidilen Yolun Nevigasyon Rotası. 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bayilik icun basvuru yaptim teminatta yatirdim. Ankara akyurtu alacam 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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