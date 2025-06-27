Türkiye'de 2005 yılından bu yana araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, görevini 2027 sonunda yeni marka Turka'ya devrediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen ihaleyi 1.7 milyar doları aşan teklifiyle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027–2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini yürütecek.
Turka, Türkiye'den Met-Gün Grubu ile ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA ortaklığında kuruldu. Grup, "Yeni nesil araç muayene" anlayışıyla hizmet verecek ve sistemi 15 Ağustos 2027 itibarıyla devralacak.
Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 2027'de 249 araç muayene istasyonuyla faaliyete geçeceklerini, talebe göre bu sayının artırılacağını söyledi. Turka, ilk kez bayilik sistemini devreye alacak. Girişimciler, www.turka.com üzerinden başvuruda bulunabilecek. Finansal yeterliliği olan ve referans mektubu sunan başvurulara öncelik verilecek.
Salman, "2024'te trafikte 31 milyondan fazla araç vardı. Her yıl 1 milyondan fazla yeni araç trafiğe çıkıyor. Bu artışla birlikte, araç muayenesinin önemi daha da artacak" diyerek yeni sistemin dinamik bir yapıya sahip olacağını vurguladı.
İstasyonlar, yalnızca araç muayenesi değil, afet anlarında sahra hastanesine dönüşebilecek altyapıyla inşa edilecek. Ayrıca yenilenebilir enerji temelli, sürdürülebilir sistemler kurulacak ve 4.500 kişiye istihdam sağlanacak. Kadın istihdamı da öncelikler arasında yer alıyor.
Yeni sistem, elektrikli araçlara özel test altyapısını da içerecek. Salman, "Bakanlığın izniyle geliştireceğimiz sistemlerde sürüş güvenliği ve araç sahiplerinin memnuniyeti ilk önceliğimiz olacak" dedi.
Son Dakika › Teknoloji › TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor - Son Dakika
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