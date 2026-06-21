İnegöl'de Motokurye Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı - Son Dakika
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İnegöl'de Motokurye Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

İnegöl\'de Motokurye Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı
21.06.2026 03:57
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İnegöl'de motorlu kuryeler ve işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarının yanı sıra çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen kavganın ardından 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleri ile çalıştıkları motokuryeler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 5 motokurye hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak taraflar arasındaki husumet hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları kontrol altına aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alınırken, toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan meydanda yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, çevrede toplanan vatandaşlar da cep telefonları kaydetti. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motokurye Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı - Son Dakika

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