Teknoloji

Ubisoft, The Settlers: New Allies için büyük bir ücretsiz içerik güncellemesi yayınladı. Gerçek zamanlı strateji oyunu için sunulan Gears of Prosperity paketi oyuna neler getiriyor? İşte detaylar.

The Settlers: New Allies için Gears of Prosperity paketi neler sunuyor?

Ubisoft, yeni paketle oyun deneyimini daha da geliştirmek için yeni özellikler ve tasarım öğeleri sunuyor. Oyuncular artık savaşlarda geçici taktiksel avantajlar elde etmek için Atölye binalarında sınırlı kullanıma sahip aletler üretebilecek.

Atölye'ye ek olarak, Gears of Prosperity ile Su Kuyusu ve Zanaatkar gibi yeni binalar da eklendi. Şehir nüfus limitlerinin artırılması ve görüş mesafesinin güçlendirilmesi gibi çeşitli dengeleme değişiklikleri de bu paketle birlikte uygulandı.

Ubisoft'un açıklamasına göre yeni dekoratif yapılar, oyuncuların yerleşimlerini kişiselleştirmelerini sağlayacak. Güncelleme, oyunun üç fraksiyonu arasında seçim yapmak için oyunculara yeni nesil stratejiler sağlıyor.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında erişime açılan The Settlers: New Allies, konsollarda ve PC'de oynanabilir. Yeni içerik paketi ise tüm mevcut oyunculara ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Gears of Prosperity'yi hemen indirebilir ve tadını çıkarabilirsiniz.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca x64 bit)

İşlemci: Intel i3-6100/ AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8GB (Çift Kanal)

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 950 2GB VRAM/ AMD Radeon 550 2GB VRAM

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca x64 bit)

İşlemci: Intel i7-6700/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8GB (Çift Kanal)

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB VRAM/ AMD RX 470 4GB VRAM

