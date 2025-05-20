Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Slovakya merkezli Klein Vision, 2026'da satışa sunulacak AirCar ile uçan otomobil çağını başlatıyor. Karada otomobil, havada uçak gibi çalışan bu araç 1 milyon dolara kadar fiyatlandırılacak ve 5.500 metreye kadar yükselebilecek.

20.05.2025 08:48
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Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, hayalleri gerçeğe dönüştürecek teknolojik devrimine hazırlanıyor. Şirket, dünyanın seri üretilecek ilk uçan otomobili AirCar'ı 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunacağını resmen duyurdu.

HEM YERDE HEM HAVADA: TEK ARAÇ, ÇİFT MOD

AirCar, dört tekerleği ve katlanabilir iki kanadıyla hem karada hem gökyüzünde yolculuk edebiliyor. Kalkış öncesi yalnızca 2 dakikada kanatlarını açan araç, varış noktasına ulaştığında kanatlarını katlayarak otomobile dönüşüyor.

HIZ, YÜKSEKLİK VE GÜÇ: PERFORMANS DETAYLARI

Normal akaryakıtla çalışan AirCar, 5.500 metre irtifaya çıkabiliyor ve saatte 250 kilometrelik seyir hızına ulaşabiliyor. 280, 320 ve 340 beygir gücünde üç farklı motor seçeneği sunulan aracın pistteki kalkış mesafesi ise yaklaşık 300 metre.

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

FİYAT ETİKETİ: 800 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

AirCar'ın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olacak. Ancak motor gücü ve donanıma bağlı olarak fiyat 1 milyon dolara kadar yükselebilecek.

GÜVENLİK TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

AirCar, bugüne dek 500'den fazla kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirdi ve toplamda 170 saatten fazla test uçuşu yaptı. Şirket, bu başarıların ardından "Uçuşa Elverişlilik Sertifikası"nı da aldı.

AIRCAR 2 VE ELEKTRİKLİ GELECEK PLANI

Yeni prototip AirCar 2'nin ilk uçuşunun Eylül 2025'te yapılması planlanıyor. Şirketin kurucu ortağı Anton Zajac, batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tamamen elektrikli versiyonun da geleceğini müjdeledi.

KÜRESEL YARIŞ BAŞLADI: UÇAN TAKSİLER YOLDA

Birleşik Krallık hükümeti, 20 milyon sterlinlik fonla uçan taksiler için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar ilk pilotlu uçan taksilerin İngiltere semalarında görülmesi hedefleniyor. Morgan Stanley'e göre uçan araç pazarı, 2040'ta 1 trilyon doları, 2050'de ise 9 trilyon doları aşabilir.

Teknoloji, Otomobil, Slovakya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ramazanefe66:
    ah bir CHP başa gelsede görseniz memleketi nasıl uçuruyor?????? 0 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gelecekte bir gün gelecek, bakalım daha neler göreceğiz. 0 1 Yanıtla
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