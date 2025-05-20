Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, hayalleri gerçeğe dönüştürecek teknolojik devrimine hazırlanıyor. Şirket, dünyanın seri üretilecek ilk uçan otomobili AirCar'ı 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunacağını resmen duyurdu.
AirCar, dört tekerleği ve katlanabilir iki kanadıyla hem karada hem gökyüzünde yolculuk edebiliyor. Kalkış öncesi yalnızca 2 dakikada kanatlarını açan araç, varış noktasına ulaştığında kanatlarını katlayarak otomobile dönüşüyor.
Normal akaryakıtla çalışan AirCar, 5.500 metre irtifaya çıkabiliyor ve saatte 250 kilometrelik seyir hızına ulaşabiliyor. 280, 320 ve 340 beygir gücünde üç farklı motor seçeneği sunulan aracın pistteki kalkış mesafesi ise yaklaşık 300 metre.
AirCar'ın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olacak. Ancak motor gücü ve donanıma bağlı olarak fiyat 1 milyon dolara kadar yükselebilecek.
AirCar, bugüne dek 500'den fazla kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirdi ve toplamda 170 saatten fazla test uçuşu yaptı. Şirket, bu başarıların ardından "Uçuşa Elverişlilik Sertifikası"nı da aldı.
Yeni prototip AirCar 2'nin ilk uçuşunun Eylül 2025'te yapılması planlanıyor. Şirketin kurucu ortağı Anton Zajac, batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tamamen elektrikli versiyonun da geleceğini müjdeledi.
Birleşik Krallık hükümeti, 20 milyon sterlinlik fonla uçan taksiler için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar ilk pilotlu uçan taksilerin İngiltere semalarında görülmesi hedefleniyor. Morgan Stanley'e göre uçan araç pazarı, 2040'ta 1 trilyon doları, 2050'de ise 9 trilyon doları aşabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu - Son Dakika
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