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ULA'nın ilk Vulcan Roketi fırlatma rampasında - Son Dakika
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ULA'nın ilk Vulcan Roketi fırlatma rampasında

United Launch Alliance'ın (ULA) ilk Vulcan Roketi, on yıllık emeğin ardından Florida'daki fırlatma rampasına yerleşti. Vulcan Roketi, ULA'nın yeni filosunun temelini oluşturacak ve daha yüksek performansla daha ağır yükleri kaldırabilecek bir rokettir.

ULA\'nın ilk Vulcan Roketi fırlatma rampasında
06.01.2024 - 20:29,
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Nihayet beklenen gün geldi. United Launch Alliance'ın ULA'nın ilk Vulcan Roketi cuma günü hangarından çıktı. Florida'daki fırlatma rampasına gitmek için 30 dakikalık bir yolculuk yaptı. Ardından on yıllık emeğin ardından artık roket fırlatma rampasına yerleşti.

Nihayet Vulcan Roketi artık fırlatma rampasında!

Vulcan Roketi 61,6 metrelik tam boyutuyla ilk defa tüm ihtişamıyla gözler önüne çıktı. ULA bu ay roketinin montajını geçen ay bitirdi. O günden beri roket şirketin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki dikey hangarın iskelesi içinde kozasından çıkacağı günü bekliyordu.

ULA'nın ilk Vulcan Roketi fırlatma rampasında

Sonunda beklenen o gün geldi. Cuma günü, ULA'nın yer ekibi Vulcan Roketi'ni ve mobil fırlatma platformunu, deniz kenarındaki fırlatma rampasına götürdü. Bu adım, roketin kalkışından önceki son adımlarından biri. Roket, pazartesi günü öğleden önce fırlatılacak.

SpaceX rakibi Vulcan'dan kötü haber!

Pazar öğleden sonra ULA mühendisleri, Vulcan Roketi'ne metan, sıvı hidrojen ve sıvı oksijen yakıtları yükleyecek. Ardından ekip, 11 saatlik geri sayımı denetlemek için Cape Canaveral'daki bir kontrol merkezinde toplanacak.

ULA Bu, 2006 yılında Boeing ve Lockheed Martin'in fırlatma bölümlerinin birleşmesiyle kurulan ortak girişimdir. Bu roket şirket için oldukça önemli. ULA'nın Vulcan geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Mark Peller, Vulcan roketinin kelimenin tam anlamıyla şirketin geleceğinin vücut bulmuş hali olduğunu söyledi. ULA'nın Atlas ve Delta roketlerinden oluşan filosunun yerini, yeni bir filo alacak. Böylece bu yeni filonun kökenleri Uzay Çağı'nın ilk yıllarına kadar uzanacak.

Peller cuma günü konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Bu yeni roket, Atlas ve Delta'nın yapabildiği her şeyi yapıyor. Ancak daha yüksek performansla ve en son teknoloji sayesinde yeni bir roket geliştirme fırsatımız vardı. Geliştirdiğimiz ve uçmak üzere olduğumuz sistem, bizi gerçekten de önümüzdeki uzun yıllar boyunca çok parlak ve müreffeh bir geleceğe konumlandırıyor."

Vulcan'ın en güçlü versiyonu, ULA'nın mevcut filosundaki en büyük roketi yani Delta IV Heavy'yi geride bırakacak. SpaceX'in Falcon Heavy roketi, alçak Dünya yörüngesine uçan daha ağır yükleri kaldırabiliyor. Vulcan da Falcon Heavy gibi daha yüksek irtifadaki yörüngelere benzer bir kaldırma kapasitesine sahiptir.

Kaynak: Shiftdelete
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Florida, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ULA'nın ilk Vulcan Roketi fırlatma rampasında - Son Dakika


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