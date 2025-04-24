Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörleri ile bir toplantı gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Rutinimizdeki haberleşme kapasitemiz normalin 2 buçuk katı. Dün 7 ile 10 kat arası oldu. Kapasite artışından kaynaklı 15 dakikalık bir pik zaman ve istenilen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu" dedi.

24.04.2025 16:27
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörlerinin yetkilileriyle İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi.

"KAPASİTE ARTIŞINDAN KAYNAKLI..."

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, depremin ardından yaşanan iletişim sorunlarının kapasite artışından kaynaklandığını söyledi. Uraloğlu, "Bizim rutinimizdeki haberleşme kapasitemiz normalin iki buçuk katı. Dün 7 ile 10 kat arası oldu. Aramaların yüzde 75'ini karşıladık, yüzde 25'i karşılanmadı. 2 katı olan artışı tamamen karşıladık. İnternet tabanlı aramalarda sorun olmadı. Kapasite artışından kaynaklı 15 dakikalık bir pik zaman ve istenilen görüşmelerin yapılamadı zaman oldu, sonrasında rutine döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KÖPRÜLER, MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ GİBİ YAPILARDA BİR HASAR OLMADI"

"Havacılık tarafında anlık uçuşların durdurulduğu ve pist kontrolleri sonrasında uçuşların devam ettirildiğini söyleyebilirim. Köprüler, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi yapılarda kontroller yapıldı. Marmaray'da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildi. Sistemlerde bir hasar olmadı. Köprülerde herhangi bir problem olmadı. Çamlıca Kulesi en şiddetli hissedilen yapılardan bir tanesi oldu. Orada da bir hasar olmadı ancak tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı.

"15 DAKİKALIK BİR GÖRÜŞMELERİN YAPILAMADIĞI ZAMAN OLDU"

İletişim tarafına geldiğimiz zaman, dünden beri arkadaşlarımızla tüm sahayı kontrol ediyoruz. Bugün de BTK başkanımız ile Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom CEO'larımızla bir araya geldik. Operatörlerin toplam İstanbul'da 20 bin adet baz istasyonu söz konusu, hiçbirinde kapsama problemi yaşamadık. Hepsi ayakta kaldığı halde nasıl sıkıntı yaşadık? Haberleşme kapasitemiz 2 buçuk kat fazla normalden. Dünkü depremlerde 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. Web tabanlı ya da internet üzerinden aramalarda 2 kat artış yaşandı. 2.5 kat olan kapasitelerde 7 ile 10 kat artan kapasitede yüzde 75 aramalar karşılanabildi ancak yüzde 25 karşılanamadı. Web tarafında artışı tamamen karşıladık, orada herhangi bir problem yaşamadık. İnternet tabanlı aramalarda problem yaşadığını beyan eden olmadı. 15 dakikalık bir görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık.

"BENZER SIKINTILARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Kuzey Marmara Otoyolu dün full aktı. Orada 50-60 kilometrelere bir hız düştü çünkü İstanbul'dan bir çıkış söz konusu oldu. Kapasitesinin üzerinde bir araç kapasitesi eklerseniz hız düşer. İletişim tarafında da böyle bir şey yaşandı. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı haberleşmeyi veya kısa mesajları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bundan sonrasında benzer sıkıntıları ortadan kaldırmak için üç operatörümüzle bakanlık olarak benzer sıkıntıların önüne geçeceğiz."

Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
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Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ghost Riley:
    yaptirim? yok. deprem icin toplanan vergiler? yandaslarin ya da akp'lilerin cebinde yok marka saatler yok monaco'da istakozlar. bahsettigim yandaslardan biri de yorumlarimi sansurleyen ya da sonradan silen bu "haber" kanalinin sahipleri. burda sansurleyin herkese biz baska yollardan anlatiriz sorun degil sevgili gt killari 5 0 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    sn bakanım tüm alıcılar binaların çatısında olduğu müddetçe önüne geçilmez bu işin bina yıkılır iletişimin kökü gider malatyada olduğu gibi demir direklerde sahalarda olması gerekirki minumum kayıpla çalışması derekir demir direk baz istasyınlarınıda fiber kabloyla desteklenmesi gerekir radyolik sinyal giderse fiberden kesintisiz devam etsin sıkıntı bina çatılarının kiralanıp kullanılması arz ederim 4 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sonuç heeee tamam tamam 2 0 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    bundan sonra çekecek mi yani :) 1 0 Yanıtla
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