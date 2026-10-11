77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya\'da rekorlarla sona erdi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki katılım rakamlarını açıkladı. Kongreye; 111 ülkeden 7 bin 604'ü delege toplam 18 bin 642 kişi katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ev sahipliği ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde IAF tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) elde ettiği rekorlarla öne çıktı.

Kongre öncesi 108 ülkeden 8 bin 330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken, bu sayının 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviye olduğu bildirildi. TUA'nın açıkladığı verilere göre katılımcı sayılarında da rekor düzeylere ulaşıldı. Buna göre; 111 ülkeden 7 bin 604'ü delege; toplam 18 bin 642 kişi kongreye katılım sağladı.

"The World Needs More Space" temasıyla düzenlenen kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle başlayan görkemli açılışından tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki büyüleyici kapanış gecesine kadar bilim ve teknoloji tarihine geçen anlara sahne oldu.

Tarihe geçen Antalya deklarasyonu

Kongrenin en kritik uluslararası siyasi ve diplomatik çıktısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde dünyanın dört bir yanından gelen politika yapıcıları, bakanları ve milletvekillerini bir araya getiren Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edildi. Deklarasyon ilk gününde 21 ülkeden 32 katılımcı tarafından desteklendi.

Küresel uzay yönetişiminin geleceğini şekillendirmek ve uzayın barışçıl ve adil kullanımını güvence altına almak amacıyla gerçekleştirilen oturumların ardından kabul edilen Antalya Deklarasyonu, tüm dünyaya ilan edildi. Deklarasyon; artan jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız bir barış, sürdürülebilir kalkınma ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılığı tescilledi.

İmzaya açık bırakılan deklarasyon, bütün dünya ülkelerinin eşit şekilde uzay alanındaki gelişmelere dahil olmasını amaçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongredeki konuşmasında, "Uzayda Barış İçin Antalya Deklarasyonu'nu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum" diyerek bütün dünyayı deklarasyona katılmaya çağırdı.

"Anadoludakiler" ile kültür diplomasisi, "Future Space" ile geleceğin vizyonu

IAC 2026, yüksek teknolojinin yanı sıra eşsiz bir kültür diplomasisine de sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen ve kongre alanında kurulan uzay temalı "Anadoludakiler Bazaar – Space Mission" ile binlerce yıllık üretim hafızasını uzayın keşif ruhuyla buluşturarak astronotların ve yabancı delegelerin akınına uğradı. Geleneksel el sanatlarından kadın kooperatiflerinin tasarımlarına kadar Anadolu'nun bereketi küresel mirası misafirlere tanıtıldı. "Future Space" alanında ise derin uzay teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler ve yeni nesil roket tasarımları dünya vitrinine çıkarılarak katılımcılara "interaktif gelecek" deneyimi sunuldu. Ayrıca; uzay temalı "TÜBİTAK Ufkun Ötesinde Sergisi" açıldı, TEKNOFEST Şampiyonları ise uzay tutkunları ile bir araya geldi.

Halk gününde 11 bini aşkın ziyaretçi

Kongrenin son gününde kapılar halka açıldı. Halk Günü'nde Antalya NEST Kongre Merkezi'ne 11 binden fazla teknoloji tutkunu akın etti. Günün en çok ses getiren etkinliğinde, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aynı sahnede buluştu. Gençlerin coşkulu alkışları arasında gerçekleşen "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji Uzay ve Yeni Nesil" adlı panelde; Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay hedefleri, TEKNOFEST kuşağının dönüştürücü rolü ve genç yeteneklerin geleceğe yön verme gücü kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda kapanış

Beş gün süren bilim, teknoloji ve diplomasi maratonu, binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli gece ile sona erdi. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sergilediği büyüleyici müzik ve sahne performansının eşlik ettiği gecede, dünyanın dört bir yanından gelen uzay liderleri ve astronotlar Antalya'nın eşsiz tarihi atmosferinde bir araya gelerek Türkiye'nin unutulmaz ev sahipliğine teşekkür etti.

Kongreyi değerlendiren Bakan Kacır, paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız hafta boyunca, küresel uzay ekosisteminin önemli paydaşlarını Antalya'da bir araya getiren son derece kapsamlı ve başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Bilim ve keşiften uydu ve fırlatma teknolojilerine, insanlı uzay uçuşlarından Dünya gözlemine kadar geniş bir konu yelpazesini ele aldık. Uzay ekonomisini, sürdürülebilirliği ve uluslararası iş birliğinin giderek artan önemini değerlendirdik. Aynı zamanda uzayın, önümüzdeki yıllarda insanlığın ekonomik, bilimsel ve teknolojik geleceğine yön vermedeki rolünü ele aldık. IAC 2026 bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi oldu. Himayelerini her daim gördüğümüz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açılış törenine teşrif ederek dünyayla paylaştığı mesajlar kongreye çok büyük bir anlam kazandırdı. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına iş birliklerinin yürütüldüğü, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz."

Kapanış töreninde ise bir sonraki kongrenin 2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenmesi amacıyla resmi IAF bayrak devir teslimi gerçekleştirildi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibinin ise Cenevre olacağı ilan edildi.