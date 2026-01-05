Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar

Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar
05.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001'den bu yana kayıt yaptıran kadın öğrencilerin fotoğrafları izinsiz bir internet sitesine yüklenerek 'kim daha seksi' başlığı altında oylamaya açıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken durum sonrası site kapatıldı. Sitenin kapatılmasının ardından, kurucu olduğu belirtilen kişi tarafından bir 'helallik' mesajı yayımlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ilişkin açıldığı belirtilen bir internet sitesinde, üniversitenin kurulduğu 2001 yılından itibaren kayıt yaptıran kadın öğrencilerin fotoğrafları yer aldı. Fotoğrafların, "kim daha seksi" başlığı altında kullanıcıların oylarına sunulması kısa sürede infiale yol açtı.

SKANDAL 'EN' LİSTESİ

Söz konusu sitede oylamaya katılan kadınlar üzerinden "en iyi 50" ve "en kötü 50" şeklinde listeler oluşturulması tepkileri daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarda hem mahremiyetin ihlal edildiğini hem de kadınların hedef gösterildiğini belirterek duruma sert şekilde tepki gösterdi.

Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar

TEPKİLERİN ARDINDAN SİTE KAPATILDI

Ege'de Son Söz'ün haberine göre, olayı gündeme taşıyan paylaşımların ardından internet sitesi kısa süre içinde erişime kapatıldı. Yaşanan gelişme, kişisel verilerin korunması ve üniversitelerde veri güvenliği konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

KURUCUDAN "HELALLİK" MESAJI

Sitenin kapatılmasının ardından, kurucu olduğu belirtilen kişi tarafından "helallik" başlığıyla bir veda mesajı yayımlandı. Mesajda özür dilenirken, "bütün dosyaların kalıcı olarak silindiği" ifade edildi. Ayrıca mesajın altına "helal et" isimli bir buton eklendiği, butona tıklanınca kullanıcıya teşekkür mesajı iletildiği belirtildi. Sitenin kurucusunun kimliğinin ise bilinmediği aktarıldı.

Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar

Sitede yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Veda ve Helallik

Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti.

Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim.

Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun.

Siz de hakkınızı helal edin."

Teknoloji, Güvenlik, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek
Mantar toplamak için ormanda kayboldu Sevindiren haber geldi Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:38:38. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.