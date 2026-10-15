Ürgüp\'te 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması başladı, veri güvenliği ele alınıyor

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen '3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması', Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki fabrika yerleşkesinde başladı. Bilim insanlarını, kamu kurumlarını, iş dünyasını, teknoloji liderlerini ve öğrencileri bir araya getiren buluşmada, yapay zekanın ekonomik değere dönüştürülmesi, veri güvenliği ve mesleklerin geleceği ele alınıyor.

İki gün sürecek organizasyonda Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyeli, yeni teknolojilerin işletmelerde kullanımı ve güvenilir yapay zeka uygulamaları değerlendirilecek. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, buluşmanın kamu, özel sektör, üniversiteler ve öğrencileri bir araya getirerek Türkiye'nin yapay zeka geleceğine yönelik ortak bir perspektif oluşturmayı amaçladığını söyledi. Yapay zekanın eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında yaygınlaştırılmasının önemine değinen Karasar, veri güvenliği ve etik kullanımın öncelikli konular arasında bulunduğunu belirtti. Gençlerin üretimlerine de yer verilecek buluşmanın sonunda ortak öncelikleri ve sorun alanlarını içeren bir beyanname yayımlanmasının planlandığını kaydeden Karasar, "Sorumluluk makineye devredilemez. Her teknolojiyi kullananın bir sorumlusu vardır ve bu sorumlu mutlaka insan olmalıdır" dedi.

Teknopark çalışmaları sürüyor

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kaan Aktan ise, üniversitede bilişim alanında lisans ve önlisans düzeyinde 17 teknoloji programı bulunduğunu belirterek, veri güvenliği, yapay zeka, programlama ve otonom sistemler alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Nevşehir Belediyesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Aktan, planlanan teknoparkın tarım teknolojileri, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilirlik teknolojilerine odaklanmasının hedeflendiğini söyledi. Aktan, yapay zekanın işletmelerde yaygınlaştırılmasıyla önemli kazanımlar sağlanabileceğini de dile getirdi.

"Yapay zeka meslekleri dönüştürecek"

Kapadokya Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, yapay zeka çalışmalarının Anadolu'da da yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, teknolojinin etik ve güvenli kullanımının önemine dikkat çekti. Buluşmada Yapay Zeka Eylem Planı'nın uygulanmasının somut örnekler üzerinden ele alınacağını belirten Karakullukçu, yapay zekanın meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine çalışma biçimlerini dönüştüreceğini ifade etti. Karakullukçu, radyoloji gibi alanlarda yapay zeka kullanımı artsa da insanın teşhis, iletişim ve süreç yönetimindeki rolünün devam edeceğini kaydetti.