Ürgüp'te 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması başladı, veri güvenliği ele alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürgüp'te 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması başladı, veri güvenliği ele alınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürgüp\'te 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması başladı, veri güvenliği ele alınıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması, Nevşehir Ürgüp'te Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. İki gün sürecek etkinlikte yapay zekanın ekonomik değere dönüştürülmesi, veri güvenliği ve mesleklerin geleceği ele alınıyor; sonunda beyanname yayımlanması planlanıyor.

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen '3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması', Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki fabrika yerleşkesinde başladı. Bilim insanlarını, kamu kurumlarını, iş dünyasını, teknoloji liderlerini ve öğrencileri bir araya getiren buluşmada, yapay zekanın ekonomik değere dönüştürülmesi, veri güvenliği ve mesleklerin geleceği ele alınıyor.

İki gün sürecek organizasyonda Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyeli, yeni teknolojilerin işletmelerde kullanımı ve güvenilir yapay zeka uygulamaları değerlendirilecek. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, buluşmanın kamu, özel sektör, üniversiteler ve öğrencileri bir araya getirerek Türkiye'nin yapay zeka geleceğine yönelik ortak bir perspektif oluşturmayı amaçladığını söyledi. Yapay zekanın eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında yaygınlaştırılmasının önemine değinen Karasar, veri güvenliği ve etik kullanımın öncelikli konular arasında bulunduğunu belirtti. Gençlerin üretimlerine de yer verilecek buluşmanın sonunda ortak öncelikleri ve sorun alanlarını içeren bir beyanname yayımlanmasının planlandığını kaydeden Karasar, "Sorumluluk makineye devredilemez. Her teknolojiyi kullananın bir sorumlusu vardır ve bu sorumlu mutlaka insan olmalıdır" dedi.

Teknopark çalışmaları sürüyor

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kaan Aktan ise, üniversitede bilişim alanında lisans ve önlisans düzeyinde 17 teknoloji programı bulunduğunu belirterek, veri güvenliği, yapay zeka, programlama ve otonom sistemler alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Nevşehir Belediyesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Aktan, planlanan teknoparkın tarım teknolojileri, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilirlik teknolojilerine odaklanmasının hedeflendiğini söyledi. Aktan, yapay zekanın işletmelerde yaygınlaştırılmasıyla önemli kazanımlar sağlanabileceğini de dile getirdi.

"Yapay zeka meslekleri dönüştürecek"

Kapadokya Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, yapay zeka çalışmalarının Anadolu'da da yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, teknolojinin etik ve güvenli kullanımının önemine dikkat çekti. Buluşmada Yapay Zeka Eylem Planı'nın uygulanmasının somut örnekler üzerinden ele alınacağını belirten Karakullukçu, yapay zekanın meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine çalışma biçimlerini dönüştüreceğini ifade etti. Karakullukçu, radyoloji gibi alanlarda yapay zeka kullanımı artsa da insanın teşhis, iletişim ve süreç yönetimindeki rolünün devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiNevşehirEğitimÜrgüpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 16:11:29. #7.13#
SON DAKİKA: Ürgüp'te 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması başladı, veri güvenliği ele alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei