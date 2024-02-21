vivo X Fold 3 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren vivo, çok yakında X Fold 3 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmadı ve bu nedenle akıllarda sayısız soru işareti var. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı, zira gelen son raporlar vivo X Fold 3 modelinin görsellerini gözler önüne seriyor.
vivo x Fold 3 nasıl görünecek? vivo X Fold 3 tasarımı ve özellikleri
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, vivo X Fold 3 modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefon sektör standartlarında kıyasla biraz büyük sayılabilecek çerçevelere sahip olacak. Bununla birlikte sağ üst köşesinde bir adet selfie kamerası bizleri karşılayacak.
Şu an için katlanabilir telefonun arka panel tasarımına dair bir detay elimizde yok. Ancak geçmiş raporlara göre selefindeki dairesel kamera kurulumu anlayışını devam ettirecek. Burada muhtemelen üç adet kamera ve bir adet LED flaş bizleri karşılayacak. Öte yandan iddialara göre telefon Mac cihazları uzaktan kontrol edebilecek.
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Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro sırasıyla V2303A ve V2337A model numaralarıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Bu lansmanın yakında olduğuna işaret ederken, tanıtım tarihi konusunda da önemli bilgileri bizlere veriyor.
vivo'nun mart ayında büyük bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Yukarıdaki detayları da dikkate alarak markanın bu etkinlikte Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu görücüye çıkarması oldukça muhtemel. Aynı zamanda birçok kaynak da söz konusu etkinliğin firmanın katlanabilir telefonlara ev sahipliği yapacağını düşünüyor.
Bununla birlikte standart modelin geçtiğimiz IMEI veri tabanında tespit edildiğini belirtelim. Pro'nun ise bu gibi sertifika web sitelerinde çok fazla görünmediğini ekleyelim.
Sektörün güvenilir isimlerinden Digital Chat Station geçtiğimiz günlerde vivo X Fold 3 ailesinin ilgili yeni detaylarını gözler önüne serdi. Buna göre telefonlarda OmniVision OV50H ana kamera yer olacak. Bunun dışında telefoto sensörü de katlanabilir cihazlarda kullanılacak. Hatta ilgili lensin 64 Megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.
Kaynağa göre telefonlar ince ve hafif bir yapıya sahip olacak. Dahası, X Fold 3'ün Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 2'ten güç alacağı iddia ediliyor. Son olarak Standart modelde ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcı ve kablosuz şarj gibi amiral gemisi özellikleri kullanılmayacak. Pro'yu satın alan kullanıcılar ise bu özelliklere sahip olabilecek.
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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