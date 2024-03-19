Alman otomobil devi Volkswagen Grubu, bünyesindeki markalar arasında yaygın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunlar, müşteriler tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor ve markanın prestiji için bir tehdit oluşturuyor.
Volkswagen Grubu'nda yazılım krizi: Infotainment sisteminde ciddi hatalar var
Son zamanlarda, VW Grubu'nun birçok modelinde, özellikle infotainment sistemlerinde ciddi hatalar rapor ediliyor. "Marktcheck" tüketici programının raporlarına göre, Seat, Skoda, Audi ve Volkswagen markalarında, ortak kullanılan "Modüler Infotainment Kiti" (MIB) sistemlerinde donma, aniden kapanma ve ekran titremesi gibi sorunlar yaşanıyor.
Bu, sürücüler için sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda güvenliği tehdit eden bir durum. Sadece konfor ve eğlence amaçlı fonksiyonlar değil, aynı zamanda güvenlikle ilgili sistemler de etkileniyor.
Volkswagen, elektrikli otomobil planını iptal etti! Talep yok
Sürüş yardım sistemleri, acil frenleme, şerit takip asistanları ve trafik işareti tanıma gibi önemli özelliklerde hatalar meydana geliyor. Bu durum, sürüş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor ve müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyor.
Volkswagen Grubu, yazılım geliştirmeyi şirket içinde yaparak otomotiv sektöründeki dijital dönüşümü liderlik etmeyi hedefliyordu. Ancak bu yazılım hataları, grubun bu hedefe ulaşma yolunda ciddi engellerle karşılaştığını gösteriyor.
Yazılım karmaşıklığı arttıkça, kalite kontrol süreçleri daha da zorlaşıyor ve bu da hata oranlarının artmasına sebep oluyor. Müşterilerden gelen şikayetler ve medyadaki olumsuz haberler, VW Grubu'nun marka imajını ve müşteri sadakatini olumsuz etkiliyor.
Müşteri memnuniyetinin ve güvenliğin öncelikli olduğu bir sektörde, bu tür teknik sorunlar ciddi zararlara yol açabilir. Volkswagen Grubu, bu sorunları çözümlemek için yoğun çaba sarf etmek zorunda. Şirket yaptığı açıklamada, durumu kontrol altına almaya çalıştığını ve yeni güncellemenin yolda olduğunu belirtti.
Volkswagen Grubu'nun bu yazılım sorunlarına yönelik stratejisi, hem müşteri memnuniyetini geri kazanmak hem de teknolojik liderlik konumunu korumak açısından kritik öneme sahip. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Volkswagen Grubu'nda yazılım krizi: Infotainment sisteminde ciddi hatalar var - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.
SHANGHAİ, 19 Mart (Xinhua) -- Apple, bu ay Shanghai'da 8. mağazasını açarak ülkedeki geniş ağını daha da büyütmeye hazırlanıyor.
İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir nedenden dolayı seferler gecikmeli olarak devam etti. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar metro kapısını tekmeleyip makinisti dövmeye kalkıştı. Kalabalıkta sinirler gerilince bazı vatandaşlar arasında da kavga çıktı. İstasyonlarda yoğunluk yaşandı ve olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sinan Mahallesi'nde gerçekleşen iftar buluşmasında yeni dönemde Antalya'ya akıllı otopark zinciri kuracaklarını söyledi. Başkan Uysal, çevre dostu özelliklere sahip otoparkların su kaynaklarını koruyacağını ve elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini belirtti.
HONOR, sağlık ve spor tutkunları için tasarlanmış yeni akıllı saati HONOR Watch GS 4 modelini duyurdu. Şık tasarımı ve geniş sağlık ve spor özellikleriyle dikkat çeken saat, kullanıcılara yüksek performans ve uzun pil ömrü sunuyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemi, 1.43 inç AMOLED ekran, 100'den fazla spor modu gibi özelliklere sahip olan HONOR Watch GS 4, 138 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin NATO'nun inovasyon hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na 8 yeni merkezin katıldığını duyurdu. Böylece Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı. DIANA Programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe destek sağlıyor ve Türk şirketlerinin bu ağda yer almasının önemi vurgulanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında Avrupa'da en iddialı 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, İzmir'in bu liderlik sürecinin Türkiye'de öncü şehri olacağını söyledi. Kacır, İzmir'e yapılan yatırımlar ve kurulan altyapılarla Türkiye'nin rüzgar enerjisinde lider ülke olacağını ve yerli türbinlerin kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?