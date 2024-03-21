WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor.
WhatsApp Android beta sürümü 2.24.7.6 yenilikleri neler?
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp Android beta 2.24.6.19 güncellemesiyle ilgili yapılan duyuruda, WhatsApp'ın durum güncellemelerinde kişilere atıfta bulunma özelliği üzerinde çalıştığını öğrenmiştik.
Bu yeni güncelleme ile birlikte, WhatsApp'ın durum güncellemelerindeki videoların süresi 30 saniyeden 1 dakikaya çıkarıldı. Geliştirme ekibi, kullanıcıların sürekli olarak daha uzun video içeriği talep ettiğini ve bu özelliğin birçok kişi için oldukça yararlı olacağını fark etti.
Önceki sınırlama, kullanıcıların içeriklerini paylaşırken bazı zorluklarla karşılaşmalarına neden oluyordu, ancak artık bu sınırlamalar kaldırıldı ve kullanıcılar daha özgür bir şekilde videolarını durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşabilecekler.
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Bu özellik şu anda sadece beta testçileri için kullanılabilir durumda ve WhatsApp ekibi, kullanıcıların geri bildirimlerini alarak ve olası hataları düzelterek bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmak için çalışıyor.
WhatsApp Android beta 2.24.7.6 güncellemesini yükleyen beta testçileri, artık durum güncellemelerinde daha uzun videoları paylaşarak bu özelliği deneyebilirler. Bu özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp Android Beta Güncellemesi ile Durum Güncellemelerinde Uzun Videolar Paylaşılabilir - Son Dakika
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