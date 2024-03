WhatsApp Android Beta Güncellemesi ile Durum Güncellemelerinde Uzun Videolar Paylaşılabilir

Ubisoft Bahar İndirimleri Başladı! İşte İndirimdeki Oyunlar

Ubisoft, bahar indirimleri kapsamında birçok oyununu yüksek oranda indirime soktu. Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft'un indirimdeki oyunları arasında Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones da bulunuyor. İndirimdeki diğer oyunları görmek için Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz.