WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti - Son Dakika
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WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

WhatsApp Türkiye\'de paralı oldu! İşte aylık ücreti
19.06.2026 09:49
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WhatsApp, Türkiye'de yeni ücretli abonelik modelini kullanıma sundu. Aylık 41,99 TL ücretle sunulan premium paket kapsamında uygulama simgesi ve teması özelleştirilebilecek, hareketli çıkartmalar kullanılabilecek, sabitlenebilen sohbet sayısı 20'ye çıkacak ve kişiye özel bildirim sesleri atanabilecek. Kullanıcılar, tüm özellikleri 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha kişisel hale getirmeyi amaçlayan yeni ücretli üyelik modelini Türkiye'de kullanıma sundu. Uygulamanın standart görünümünden ve mevcut özelliklerinden daha fazlasını isteyen kullanıcılara hitap eden sistem, sunduğu ekstra ayrıcalıklarla dikkat çekiyor.

WhatsApp, yeni abonelik modelinde Türkiye için özel bir fiyatlandırma politikası uyguladı. Küresel pazarda aylık 2,99 dolar seviyesinde sunulan hizmet, Türkiye'de aylık 41,99 TL ücretle kullanıcılara açıldı.

Döviz kuru dikkate alındığında uluslararası fiyatın altında kalan abonelik paketi için kullanıcılara 30 günlük ücretsiz deneme hakkı da tanınıyor. Böylece kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden ve taahhüt altına girmeden premium özellikleri deneyebilecek. Deneme süresi sonunda ise dileyen kullanıcılar aboneliğini iptal edebilecek.

UYGULAMANIN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Yeni üyelik sistemiyle birlikte kullanıcılar, WhatsApp'ın klasik görünümünü kendi tercihlerine göre düzenleyebilecek. Uygulamanın simgesi ve genel teması kişiselleştirilebilecek.

HAREKETLİ ÇIKARTMALAR GELİYOR

Premium üyelik kapsamında animasyonlu ve hareketli efektlere sahip özel çıkartma paketleri de kullanıma sunulacak. Böylece sohbetlerde daha zengin ve dinamik içerikler paylaşılabilecek.

SABİTLENEN SOHBET SAYISI 20'YE ÇIKIYOR

Yeni sistemin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de sohbet sabitleme sınırının artırılması oldu. Mevcut sistemde sınırlı sayıda olan sabitlenmiş sohbet hakkı, premium kullanıcılar için 20'ye kadar yükseltilecek.

KİŞİYE ÖZEL BİLDİRİM SESLERİ

Abonelik paketini kullananlar, önemli kişi ve gruplar için farklı bildirim sesleri belirleyebilecek. Böylece gelen mesajların kimden geldiği uygulamaya bakmadan anlaşılabilecek.

SOHBET LİSTELERİ KİŞİSELLEŞTİRİLECEK

WhatsApp'ın yeni premium paketiyle birlikte kullanıcılar, sohbet ekranlarını kendi önceliklerine göre düzenleyebilecek. Sohbet listeleri farklı kategorilere ayrılabilecek ve kullanım alışkanlıklarına göre şekillendirilebilecek.

Türkiye'de kademeli olarak kullanıma sunulan yeni abonelik modelinin, WhatsApp'ın ücretsiz kullanım yapısını değiştirmeden tamamen isteğe bağlı bir premium hizmet olarak yaygınlaşması bekleniyor.

Teknoloji, Whatsapp, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti - Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti - Son Dakika
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