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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sürekli olarak önemli yenilikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ancak bu yenilikler bazen kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmıyor. Son olarak bunun bir örneği daha yaşandı. Öyle ki WhatsApp uygulamasında "Yazıyor" ve "Çevrimiçi" ifadelerinin baş harfi büyük olduğu için kullanıcılar tepki gösterdi. Akabinde bu yenilik geri alındı. İşte ayrıntılar…

WhatsApp'ta durum belirteçlerinin baş harfi tekrardan küçük hale getirildi!

WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı arayüzünü iyileştirmek için önemli adımlar atıyor. Özellikle Android platformunda büyük değişiklikler yapılması bekleniyor. Şirketin planı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde bir güncelleme daha yayınlandı.

Söz konusu güncelleme ile sohbetlerde karşıdaki kişinin durumunu gösteren "Yazıyor" ve "Çevrimiçi" belirteçlerinin baş harfi büyük hale getirilmişti. Bu aslında pek de büyük bir değişiklik olmamasına rağmen kısa süre içinde pek çok kullanıcı tarafından fark edildi.

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Akabinde kullanıcılar, belirteçlerin baş harfinin büyük hale gelmesinin gözü yorduğunu söyleyerek eski haline geri getirilmesini istedi. Bugün ise şirket, artan tepkiler üzerine bir güncelleme daha yayınladı ve değişiklik geri çekildi.

Aslına bakacak olursak "Yazıyor" ve "Çevrimiçi" gibi belirteçlerin baş harfi Telegram ve Signal gibi rakip uygulamalarda da küçük. Bu kullanıcı deneyimi açısından önemli bir detay olarak görülüyor. Bu doğrultuda WhatsApp'ın geri adım atması kullanıcıları sevindirdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın yaptığı değişiklik sizin de dikkatinizi çekti mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.