WhatsApp\'ta durum belirteçlerinin baş harfi tekrardan küçük hale getirildi!

Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise strateji ve macera türündeki The Big Con ve Town of Salem 2 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Town of Salem 2, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir sosyal dedektiflik yapımı olarak öne çıkıyor. The Big Con ise Ali isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunları ücretsiz olarak almak için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli.